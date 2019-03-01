ABD şimdi de Bin Ladin'in oğluna ödül koydu

ABD, 2011 yılında Pakistan'da düzenlediği operasyonla öldürdüğü El Kaide lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in yeriyle ilgili verilecek bilgi karşılığı 1 milyon dolar ödeyecek.





Ödülü koyan ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Hamza bin Ladin'in El Kaide içinde yeni bir lider olarak "ortaya çıktığı" belirtildi.





"Cihadın veliaht prensi" olarak da anılan Hamza bin Ladin'in nerede olduğu yıllardır bilinmiyor. Hamza Bin Ladin'in Pakistan, Afganistan, Suriye ya da İran'da olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.





ABD'ye göre yaklaşık 30 yaşında olan Bin Ladin, babasının Abbottabad'da saklandığı evde Amerikan özel birlikleri tarafından öldürülmesinin intikamını almak için ABD'ye yönelik saldırılar düzenleme tehdidinde bulunmuştu.





Suriye'deki cihatçılara seslenmişti





Hamza bin Ladin, 2015 yılında yayımladığı ses kaydında, Suriye'deki mücadelenin "Filistin'in özgürleştirilmesini" sağlayacağını iddia ederek bu ülkedeki cihatçıları birlik olmaya çağırmıştı. Bir yıl sonra ise Suudi Arabistan'da iktidarın devrilmesi için Suudilere çağrıda bulunmuştu.





Usame bin Ladin'in ölümünden sonra hayattaki üç eşi ve çocuklarının Suudi Arabistan'a dönmesine izin verilmişti. Hamza bin Ladin'in uzun süre annesiyle İran'da yaşadığı tahmin ediliyor. Hamza bin Ladin'in şu anda da İran'da rejim tarafından ev hapsinde tutulduğu öne sürülüyor. İddiaya göre Tahran, Bin Ladin'i, El Kaide'nin İran'a saldırmasını engellemek için elinde tutuyor. İran'ın Bin Ladin'i aynı zamanda Suudi Arabistan'a karşı bir baskı unsuru olarak kullandığı iddia ediliyor.