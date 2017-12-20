Samanyolu Haber /Gündem / 2 ameliyat geçirdi, 30 kilo verdi ama tahliye edilmiyor /20 Aralık 2017 15:04

2 ameliyat geçirdi, 30 kilo verdi ama tahliye edilmiyor

Tutuklu yargılanan gazeteci Halil İbrahim Balta acil olarak kaldırıldığı hastanede iki ciddi sağlık müdahalesine rağmen tahliye edilmiyor, ailesiyle görüştürülmüyor.

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Kronos.news'te yer alan habere göre 15 Temmuz sonrası herhangi bir suçu olmamasına rağmen tutuklanan gazeteci Halil İbrahim Balta 15 gün içerisinde iki ciddi sağlık tehlikesi atlatmasına karşın ailesi ile görüştürülmedi. 17 ay boyunca tutuklu olarak yargılanan Balta, hayati sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmiyor.

Gazeteci Halil İbrahim Balta, 7 Aralık günü Silivri Devlet Hastanesi’nde safra kesesi ameliyatı oldu. Ailesine haber verilmedi. Ailesi cezaevindeki mahkum arkadaşlarından birinin görüş gününde eşine bildirmesi üzerine haberdar oldu. Balta’nın ailesi ve yakınları haberi duyar duymaz Silivri’de hastaneye gittiklerinde hiçbir şekilde görüştürülmedi. Savcılığa görüş izni için yaptıkları başvuru da sonuç getirmedi.

Halil İbrahim Balta’nın ameliyat sonrası yattığı mahkum koğuşu Bodrum katında, morgun yanındaydı. Ameliyattan 4 gün sonra tekrar cezaevine nakledildi. Önceki hafta 11 Aralık Çarşamba günü görüş gününde, eşine iyi olmadığını, karnında ve başında ağrı olduğunu söyledi. Balta, bu görüşmeden 2 gün sonra mide kanaması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Ailesi tam 5 gün sonra, yine cezaevi arkadaşlarının ailesine söylemesi üzerine haberdar olabildi. Hastaneye koşan ailesi ve yakınları yine tutuklu yargılanan Halil İbrahim Balta ile görüştürülmedi.

Gazeteci Balta’nın son 6 ayda 30 kilo verdiği ve zorlu cezaevi koşullarında tutuklu kalmasının hayati tehlike oluşturacağı öğrenildi.

Kronos / Harun Odabaşı
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