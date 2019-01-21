Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz'da dağıtılan silahla işlenen cinayette karar /21 Ocak 2019 11:55

15 Temmuz'da dağıtılan silahla işlenen cinayette karar

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önünde dağıtılan MP-5 silahla, Ankara Çubuk'ta traktörle tarla sulamaktan gelen 18 yaşındaki Cesur Demircioğlu'nu öldüren ve 22 yaşındaki ağabeyi İdris Demircioğlu'nu da yaralayan Mustafa Maraş'ın yargılandığı davada karar çıktı.

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Mahkeme, cinayeti işleyen Maraş'ı müebbet hapis cezasına çarptırırken, cezada herhangi bir indirim de yapmadı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre  15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 15 gün sonra, 30 Temmuz 2016 tarihinde, Mustafa Maraş isimli kişi, imam nikâhlı eşi A. ile birlikte piknikten dönerken, Çubuk ilçesine bağlı Sarısu köyünün girişinde, tarla sulamaktan dönen Cesur Demircioğlu ve İdris Demircioğlu'yla karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma sonucunda Maraş, arabanın arka koltuğunda bulunan MP-5 silahı alarak, iki kardeşe ateş etti. Olayda Cesur Demircioğlu ölürken, İdris Demircioğlu yaralandı. Tutuklanan Maraş, MP-5 silahın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Emniyeti'nin önünde dağıtıldığını' söyledi.

Soruşturma sonunda Maraş hakkında Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, sanık Maraş'ı izinsiz silah bulundurma ve kasten yaralama suçlarından toplam 9 yıl 9 ay, Cesur Demircioğlu'nu öldürme suçundan ise müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Maraş'a üst sınırdan ceza verirken, 'Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanık üzerindeki olası etkileri' nedeniyle de herhangi bir indirim yapmadı.

Cinayetin kamuoyuna yansımasından sonra bir açıklama yapan Ankara Valiliği, kalkışma sırasında personele kimlik kontrolü yapılarak silah dağıtıldığını, kalkışmanın bastırılmasından sonra da dağıtılan silahların toplandığını ve yapılan sayımda bir adet MP-5 silahın kayıp olduğunun belirlendiğini açıklamıştı.
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