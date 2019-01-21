Samanyolu Haber /Politika / CHP ve İyi Parti'nin adayda anlaşamadığı yerler belli oldu /21 Ocak 2019 11:49

CHP ve İyi Parti'nin adayda anlaşamadığı yerler belli oldu

CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın bazı ilçelerde anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuya ilişkin olarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın kulislerden aktardığına göre CHP ve İYİ Parti arasındaki görüşmeler tamamlanırken, iş birliğinin kapsamına ilişkin bir protokol hazırlığı yapıldığı da kaydedildi.

İki parti arasında, bazı metropol ilçelerde çıkan görüş ayrılığında hala bir sonuç alınamadığı belirtildi. Bu konuda iki parti liderinin devreye girdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, telefonla görüştü. İki liderin görüşmede görüş ayrılığı yaşanan ilçelerle ilgili değerlendirme yaptığı öğrenildi.

İki parti arasında Ankara'nın Etimesgut, Muğla'nın Bodrum, Denizli'nin Pamukkale, Kocaeli'nin Çayırova ve Bursa'nın Osmangazi ilçelerinde uzlaşı çıkmazken, söz konusu ilçelerde yaşanan görüş ayrılıkları bulundukları kentlerdeki diğer ilçeleri de kısmen etkiledi.

İki parti İstanbul ve İzmir'in ilçeleri konusunda da bir anlaşma sağlayamadı.
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