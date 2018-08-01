Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz ve Hulusi Akar ile ilgili ilginç bir teori /01 Ağustos 2018 01:12

15 Temmuz ve Hulusi Akar ile ilgili ilginç bir teori

Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu You Tube aracılığı ile yayınladığı videoda 15 Temmuz ve Hulusi Akar ile ilgili ilginç bir komplo teorisini anlattı

15 Temmuz ve Hulusi Akar ile ilgili ilginç bir teori

Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu 15 Temmuz kontrollü darbe girişi ve sonrasında yaşananlar ile ilgili ilginç bir teori anlattı You Tube'ta yayınladığı videoda Bayraktaroğlu 'Türkiye’nin gizli başkanının Akar, başkan yardımcısının da Bahçeli olduğunu söylemek te tabii ki komplo teorisidir ama ya komplo teorisi değil de gerçekse' dedi. 

Hulusi Akar’ın “darbeyi biliyorduk öne çekerek tedbir aldık” açıklamasını hatırlatan Bayrakratoğlu  'Akar ve kadrosu tarafından planlanmış olduğuna ilişkin bir komplo teorisi üzerinde tartışmaya değmez mi?' dedi 

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15 Temmuz ve Hulusi Akar ile ilgili ilginç bir teori

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