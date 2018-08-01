Tekne faciasında can veren Gökhan Yeni ve 2 bebeği toprağa verildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen Hizmet Hareketi üyeleri ve ailelerini taşıyan teknenin batması sonucuvefat eden Gökhan Yeni ve 2 çocuğu, Amasya’da toprağa verildi.







Ayvalık’ta iki gün önce kaçak yollarla Yunanistan’ın Midilli Adasına gitmek isteyen kişiler ve ailelerini taşıyan 16 kişinin içinde bulunduğu botun batması sonucu 6 kişi öldü, 1 kişi kayboldu, 9 kişi ise sağ kurtarıldı.





Olayda vefat eden Gökhan Yeni (31) ile 2,5 yaşındaki oğlu Burhan ve 8 aylık kızı Nurbanu’nun cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak memleketleri Amasya’ya getirildi.

Kent merkezindeki İstasyon Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, baba ve 2 çocuğu, Tekir Dede Mezarlığı’nda toprağa verildi



Batan bottan sağ kurtulan ve yasal işlemlerin ardından serbest kalan Gülfem Yeni, törende eşinin ve çocuklarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

