'15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan paralar bize verilmeyecekmiş'

İbin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Mustafa Varank'ın, 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler ve yaralananlar olanlar için toplanan paraların kendilerine teslim edilmeyeceğini söylediğini öne sürdü.







İbin'in öne sürdüğüne göre 15 Temmuz'da yaralanan Sebahattin Çelik isimli bir kişi konu hakkında Varank ile konuştu. İddiaya göre Varank, "Paralar verilmeyecek, vakıfta en iyi şekilde değerlendirilecek" ifadesini kullandı.





Bunu öğrendikten sonra AKP'den milletvekili aday adaylığını da gerçi çektiğini söyleyen İbin, sosyal medya hesabından "Şehit aileleri ve gaziler, parayı kullanamayacak kadar acizler mi? Bu vesile ile AK Parti İstanbul 2. bölge milletvekili aday adaylığından istifa ettim” dedi.



