Samanyolu Haber /Gündem / '15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan paralar bize verilmeyecekmiş' /07 Mayıs 2018 08:53

'15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan paralar bize verilmeyecekmiş'

Darbe girişimi sırasında yaralanan vatandaşlardan olan Cumali İbin, 15 Temmuz'da kendisi gibi yaralananlar ve hayatını kaybedenler için toplanan paraların bir vakıf bünyesinde toplanacağını ve ilgili kişilere verilmeyeceğini söyledi.

SHABER3.COM

İbin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Mustafa Varank'ın, 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler ve yaralananlar olanlar için toplanan paraların kendilerine teslim edilmeyeceğini söylediğini öne sürdü.

İbin'in öne sürdüğüne göre 15 Temmuz'da yaralanan Sebahattin Çelik isimli bir kişi konu hakkında Varank ile konuştu. İddiaya göre Varank, "Paralar verilmeyecek, vakıfta en iyi şekilde değerlendirilecek" ifadesini kullandı. 

Bunu öğrendikten sonra AKP'den milletvekili aday adaylığını da gerçi çektiğini söyleyen İbin, sosyal medya hesabından "Şehit aileleri ve gaziler, parayı kullanamayacak kadar acizler mi? Bu vesile ile AK Parti İstanbul 2. bölge milletvekili aday adaylığından istifa ettim” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber '15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan paralar bize... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:14:15