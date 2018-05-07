Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar yeni haftaya da hızlı başladı /07 Mayıs 2018 08:58

Dolar yeni haftaya da hızlı başladı

Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde 4.25 lira seviyelerinde bulunuyor.

SHABER3.COM

Döviz kurlarında geçen hafta yeni tarihi zirveler görmüştü, bu haftaya da yükselişle başladı.

Cuma günü tarihi zirvesi 4.29'u gören dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 4.25 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise 5.08 liradan işlem görüyor


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