15 Temmuz kontrollü darbesinden sonra ilk defa konuştu...

Kerim Balcı’nın 15 Temmuz 2016 darbe girişimi akşamı katıldığı “Özgürlük Zamanı” programında canlı yayında yaptığı açıklamalar çok tartışıldı. Balcı’nın açıklamaları her ne kadar hem Hizmet Hareketi içerisinde hem de hem de hükümet taraftarlarınca 15 Temmuz tartışmalarının ortasına oturtulmuş durumda olsa da aradan geçen iki yol boyunca her türlü taciz, saldırı ve aşağılamaya rağmen Kerim Balcı, bugüne kadar bu konuda konuşmamayı tercih etti.





Kerim Balcı ilk defa You Tube aracılığı ile yayın yapan Videon TV De İsmail Sezgin'e konuştu













PROGRAMIN İLK BÖLÜMÜ





PROGRAMIN İKİNCİ BÖLÜMÜ











