Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz kontrollü darbesinden sonra ilk defa konuştu... /11 Ağustos 2018 01:00

15 Temmuz kontrollü darbesinden sonra ilk defa konuştu...

15 Temmuz 2016 darbe girişimi akşamı katıldığı “Özgürlük Zamanı” programında canlı yayında konuşması ile ilgili algı operasyonuna muhatap olan Kerim Balcı ilk defa konuştu

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Kerim Balcı’nın 15 Temmuz 2016 darbe girişimi akşamı katıldığı “Özgürlük Zamanı” programında canlı yayında yaptığı açıklamalar çok tartışıldı. Balcı’nın açıklamaları her ne kadar hem Hizmet Hareketi içerisinde hem de hem de hükümet taraftarlarınca 15 Temmuz tartışmalarının ortasına oturtulmuş durumda olsa da aradan geçen iki yol boyunca her türlü taciz, saldırı ve aşağılamaya rağmen Kerim Balcı, bugüne kadar bu konuda konuşmamayı tercih etti.

Kerim Balcı ilk defa You Tube aracılığı ile yayın yapan Videon TV De İsmail Sezgin'e konuştu 



PROGRAMIN İLK BÖLÜMÜ

PROGRAMIN İKİNCİ BÖLÜMÜ 



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