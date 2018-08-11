'Batıyoruz': Günde 38 işyeri kapanıyor

Resmi verilere göre Türkiye’de günde ortalama 38 işyeri kapanıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin verilerine göre, 2017 yılında zor günler yaşayan ülke ekonomisinden olumsuz etkilenen 14 bin 701 işyeri kapandı. Birçoğu iflas eden işyerlerinden 2 bin 142’si Ocak, 815’i Şubat, 720’si Mart, 810’u Nisan, 861’i Mayıs ayında kapandı. Haziran ayında kapanan işyeri sayısı bin 112 olurken Temmuz ayında bin 211, Ağustos ayında ise bin 313 işyeri kapandı. Geçen yıl Eylül ayında 951, Ekim ayında bin 375, Kasım ayında bin 228 ve Aralık ayında ise tam 2 bin 163 işyeri kepenk indirdi.





Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, bu yıl başından itibaren de iflaslar yüksek hızla devam ederken, Ocak ayında 2 bin 417 şirket kapandı. Kapanan işyeri sayısı, Şubat ayında 682 olurken, Mart ayında 780, Nisan ayında 623, Mayıs ayında 652 ve Haziran ayında ise 752 olarak kayıtlara geçti. Böylece 2018 yılının ilk altı ayında 5 bin 906 işyerinin kapısına kilit vuruldu.





BANKALAR DA KÜÇÜLÜYOR





Dövizdeki yüksek artıştan ciddi oranda etkilenen ve rezervlerinin tükenme tehlikesi yaşadığı ifade edilen bankalar da iki yılda ciddi oranda küçülmeye gitti. 18 ayda 458 banka şubesi kapatıldı. Bankaların geçen yıl kapattığı şube sayısı 325 olurken, bu yıl ise ilk altı ayda kapanan şube sayısı 133’ü buldu.