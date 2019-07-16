Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın sözleri üzerine alanı terk ettiler /16 Temmuz 2019 00:16

Erdoğan'ın sözleri üzerine alanı terk ettiler

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenince Kocaeli’nde demokrasi nöbetine katılan CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP’liler ve İyi Parti temscilcileri alanı terk etti.

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15 Temmuz darbe teşebbüsünün 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen program çerçevesinde demokrasi nöbeti tutuldu. 

Nöbete katılanlar arasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İyi Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve parti yöneticileri de vardı. 

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması dev ekrandan verildi.

ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Erdoğan konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenerek, “O gece burası iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi saat 23:15 civarı ve tankların arasından Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy’e geçti." deyince CHP ve İyi Partililer alanı terk etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kimseye selam vermeden alandan ayrıldı. İyi Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Bugün Milli Birlik Günü, bugün kucaklayıcı olması lazımdı.” dedi.

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