Erdoğan'ın sözleri üzerine alanı terk ettiler

15 Temmuz darbe teşebbüsünün 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen program çerçevesinde demokrasi nöbeti tutuldu.





Nöbete katılanlar arasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İyi Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve parti yöneticileri de vardı.





Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması dev ekrandan verildi.







ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI





Erdoğan konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenerek, “O gece burası iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi saat 23:15 civarı ve tankların arasından Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy’e geçti." deyince CHP ve İyi Partililer alanı terk etti.





İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kimseye selam vermeden alandan ayrıldı. İyi Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Bugün Milli Birlik Günü, bugün kucaklayıcı olması lazımdı.” dedi.



