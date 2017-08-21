Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz gecesi oluşturlan bir balon daha patlıyor... /21 Ağustos 2017 09:57

15 Temmuz gecesi oluşturlan bir balon daha patlıyor...

2. Ordu Komutanı Metin Temel’in Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede “Zekai Aksakallı beni aradı, ‘Karargâh işgal edildi, ben evdeyim’ dedi. Ben, ‘Karargâha dön’ deyince de ‘Karımı teskin ediyorum’ cevabını verdi” Bu ifade ortalığı karıştırdı...

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Nagehan Alçı, Milli Savunma Bakanlığı atamaları kapsamında Korgeneral Zekai Aksakallı'nın, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 2. Kolordu Komutanlığı'na kaydırılmasıyla ilgili olarak "Bazı kaynaklarım Aksakallı’nın çok fazla ortaya çıkması, hakkında çok konuşulması nedeniyle biraz gözden kaçırılmak istendiğini söylediler" dedi.

2. Ordu Komutanı Metin Temel'in Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede “Zekai Aksakallı beni aradı, ‘Karargâh işgal edildi, ben evdeyim’ dedi. Ben, ‘Karargâha dön’ deyince de ‘Karımı teskin ediyorum’ cevabını verdi” dediğini hatırlatan Alçı, "Bu, Aksakallı ile ilgili bildiğimizin tam tersi bir imaj demekti. Belki de Aksakallı gözden uzaklaştırılarak bu tartışmalar bitsin istendi" görüşünü dile getirdi. 

Nagehan Alçı'nın "Değişen dengeler ve Jandarma Genel Komutanlığı" başlığıyla yayımlanan  yazısının ilgili bölümü şöyle:

Zekai Aksakallı neden gitti?

Üzerinde dikkatle durmamız gereken ikinci atama ise Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndaki atama. Zira 15 Temmuz’un sembol isimlerinden Zekai Aksakallı buradan alındı, 2. Kolordu Komutanlığı’na getirildi. Onun yerine ise Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı Özel Kuvvetler Komutanı oldu. Burada benim kafam karıştı. Bu, Aksakallı için ödül mü, ceza mı? Neden böyle bir değişikliğe gidildi?

Bazı kaynaklarım Aksakallı’nın çok fazla ortaya çıkması, hakkında çok konuşulması nedeniyle biraz gözden kaçırılmak istendiğini söylediler. Yani kızağa çekildiğini ima ettiler. Ne demek istediklerini Emekli hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok ile konuşurken anladım. Üçok, 2. Ordu Komutanı Metin Temel’in Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadeyi hatırlattı. Orada Temel, 15 Temmuz gecesi ile ilgili “Zekai Aksakallı beni aradı, ‘Karargâh işgal edildi, ben evdeyim’ dedi. Ben, ‘Karargâha dön’ deyince de ‘Karımı teskin ediyorum’ cevabını verdi” diye konuşmuştu. Bu, Aksakallı ile ilgili bildiğimizin tam tersi bir imaj demekti. Belki de Aksakallı gözden uzaklaştırılarak bu tartışmalar bitsin istendi.

Öte yandan 2. Kolordu Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan daha alt rütbeli değil, ama Özel Kuvvetler kamuoyunun yakından bildiği, göz önünde bir yer. Aksakallı’nın yerine getirilen Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı ise cesur ve istikbali parlak bir isim olarak biliniyor. Genel olarak bakıldığında bu sene bütün kuvvet komutanlıklarına yapılan atamalar başarılı ve isabetli olarak değerlendiriliyor. Bunda hem F..’nün önemli oranda temizlenmesinin hem de sivil iradenin güçlenmesinin önemli bir payı olduğu kanaatindeyim.

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