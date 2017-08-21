AKP'nin ABD'de işi zor

Sözcü Yazarı Zeynep Gürcanlı Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaret öncesi AKP'nin başını ağırtan davaları yazdı..





Davalar birdi; iki oldu; üç oldu. ABD'deki Zarrab davasına bir de “Flynn soruşturması” eklendi. Üstüne bir de “koruma davası” geldi. Zarrab davası malum; AKP hükümetiyle yakın ilişkideki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bile ABD'de süren davası hakkında görüşmeler/açıklamalar yaptığı Reza Zarrab, ABD'de yargılanıyor. Ancak son gelişmeler, davanın Zarrab'ın AKP hükümetindeki münferit isimlerle kalmayacağını, AKP hükümetinin tümüne genişleyeceğini gösteriyor. Hep söyledik; ABD'deki duruşmada asıl kritik isim, sadece bir işadamı olan Reza Zarrab değil kamu bankasının yönetimine hükümet tarafından atanmış bir bürokrat olan Mehmet Hakan Atilla'dır.

Ve beklenen oldu; Zarrab davasına bakan New York Güney Bölge Federal Savcılığı, Atilla'dan yola çıkıp, işi AKP hükümetine kadar genişletti





Savcılık tarafından Hakan Atilla'nın kefalet talebinin reddedilmesi için yazılan dilekçede, Atilla'nın “bir kamu bankasında üst düzey bürokrat olarak görev yaptığı” birkaç yerde vurgulandı. yaptığı” birkaç yerde vurgulandı. Bu çerçevede Atilla'nın, bankayı kullanarak İran'a yönelik ABD yaptırımlarını delerken de, onu o göreve atayan AKP hükümetinin de “tüm süreçten bilgisi olduğu” iddiası dilekçede yer aldı. Hatta savcılık bir de isim verdi. O dönemde AKP hükümetinde Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olan Ali Babacan'ın, İran'a yaptırımları delmek için yapılan “altın ticaretinden” haberi olduğunu iddia etti. Kanıt olarak ise Babacan'ın İran'la altın ticareti konusunda TBMM'de yaptığı bir konuşmaya yer verildi. Ve sonuç: Davaya bakan Hakim Berman savcılığın bu iddialarını ciddi bulmuş olmalı ki, Hakan Atilla hakkındaki kefalet başvurusunu reddetti. Yani Zarrab davasında, AKP açısından işler hiç iyi gitmiyor.