'15 Temmuz gecesi Başbakan'ın suratına telefon kapatıldı'

AHMET NESİN’DEN ÇARPICI İDDİA: 15 TEMMUZ GECESİ BAŞBAKAN YILDIRIM’IN SURATINA TELEFON KAPATILDI





Nesin’in yazısı şöyle:







Hulusi Akar ve MİT darbe gecesi Erdoğan’a güvenmedi mi?..





Darbe girişiminden 16.20’de haberi olan Akar ertesi sabaha kadar ne Erdoğan’ı, ne Yıldırım’ı, ne hava, ne deniz kuvvetlerini aramıyor… Sadece Akar değil, niye hiç kimse birbirini aramıyor?





15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ilk 2 saatini çözen bence darbeleri de açığa çıkartır. Bu darbe girişiminin ilk 2 saati komedi filmi gibi, kimsenin kimseden haberi yok yada darbeci çok ve kimse kimseye güvenmiyor. Hem 12 Mart 1971, hem de 12 Eylül 1980 darbeleri Süleyman Demirel başbakanken oldu ve ikisinde de Demirel MİT’in kendisine haber vermediğini söyledi.





Aylar önce bir yazı yazmıştım “TARİH SADECE TÜRKİYE’DE TEKERRÜR EDİYOR” diye. Haksız çıkmadım, son darbe girişiminde de aynı şey oldu. Bu ülkede MİT 12 Mart 1971 darbesinde de, 12 Eylül 1980 darbesinde nasıl başbakanlığa bağlıysa, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde de başbakanlığa bağlıydı. Ancak değişen bişey olmadı ve darbe olacağından haberi olan MİT ve müsteşarı başbakan Binali Yıldırım’a haber vermedi. Darbe girişimi gecesi Binali Yıldırım’ın başına gelenleri ayrıca yazacağım ama burada tek tümceyle anlatmam gerekirse, o gece kimse başbakan Binali Yıldırım’ı ciddiye almamış. Belki inanması zor ama “İşimiz gücümüz var, seninle uğraşamayız” diye suratına telefon bile kapatıldığı söyleniyor. Bunun nedenini ileriki yazılarımdan birinde yazacağım.





Darbe gecesinin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar bölümünü yazarken aşağıdaki tabloyu baştan vermek istiyorum. Yazıyı okudukça bu tabloya geri dönüp bakmanız gerekebilir, önemli saatlerin grafiğini yaptırdım arkadaşlara.



