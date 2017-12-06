Samanyolu Haber /Gündem / '15 Temmuz gecesi Başbakan'ın suratına telefon kapatıldı' /06 Aralık 2017 13:58

'15 Temmuz gecesi Başbakan'ın suratına telefon kapatıldı'

Artı Gerçek Yazarı Ahmet Nesin, 15 Temmuz kontrollü darbesiyle ilgili ilginç bilgiler ortaya çıkarttı. Zaman çizelgesi üzerinden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Tayyip Erdoğan ile Binali Yıldırım temaslarını masaya yatıran Nesin, darbe günü ve gecesi tam bir güvensizlik içinde olaylar geliştiğini, Başbakan Yıldırım’ın suratına ‘İşimiz gücümüz var, seninle uğraşamayız’ diyerek telefon kapatıldığını yazdı.

Erdoğan'ın En Karanlık Günü: 15 Temmuz

AHMET NESİN’DEN ÇARPICI İDDİA: 15 TEMMUZ GECESİ BAŞBAKAN YILDIRIM’IN SURATINA TELEFON KAPATILDI

Nesin’in yazısı şöyle:

Hulusi Akar ve MİT darbe gecesi Erdoğan’a güvenmedi mi?..

Darbe girişiminden 16.20’de haberi olan Akar ertesi sabaha kadar ne Erdoğan’ı, ne Yıldırım’ı, ne hava, ne deniz kuvvetlerini aramıyor… Sadece Akar değil, niye hiç kimse birbirini aramıyor?

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ilk 2 saatini çözen bence darbeleri de açığa çıkartır. Bu darbe girişiminin ilk 2 saati komedi filmi gibi, kimsenin kimseden haberi yok yada darbeci çok ve kimse kimseye güvenmiyor. Hem 12 Mart 1971, hem de 12 Eylül 1980 darbeleri Süleyman Demirel başbakanken oldu ve ikisinde de Demirel MİT’in kendisine haber vermediğini söyledi.

Aylar önce bir yazı yazmıştım “TARİH SADECE TÜRKİYE’DE TEKERRÜR EDİYOR” diye. Haksız çıkmadım, son darbe girişiminde de aynı şey oldu. Bu ülkede MİT 12 Mart 1971 darbesinde de, 12 Eylül 1980 darbesinde nasıl başbakanlığa bağlıysa, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde de başbakanlığa bağlıydı. Ancak değişen bişey olmadı ve darbe olacağından haberi olan MİT ve müsteşarı başbakan Binali Yıldırım’a haber vermedi. Darbe girişimi gecesi Binali Yıldırım’ın başına gelenleri ayrıca yazacağım ama burada tek tümceyle anlatmam gerekirse, o gece kimse başbakan Binali Yıldırım’ı ciddiye almamış. Belki inanması zor ama “İşimiz gücümüz var, seninle uğraşamayız” diye suratına telefon bile kapatıldığı söyleniyor. Bunun nedenini ileriki yazılarımdan birinde yazacağım.

Darbe gecesinin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar bölümünü yazarken aşağıdaki tabloyu baştan vermek istiyorum. Yazıyı okudukça bu tabloya geri dönüp bakmanız gerekebilir, önemli saatlerin grafiğini yaptırdım arkadaşlara.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber '15 Temmuz gecesi Başbakan'ın suratına telefon kapatıldı' Sonraki Haber >>

Aykan Erdemir'in Meclis'te euro saçtığı konuşma çok konuşulmuştu

Aykan Erdemir'in Meclis'te euro saçtığı konuşma çok konuşulmuştu

Böyle kritik dönemlerde neye dikkat etmeli?

Böyle kritik dönemlerde neye dikkat etmeli?

Cezaevinde hasta tutukluya işkence

Cezaevinde hasta tutukluya işkence

Zarrab'ın yakınları gözaltına alınıyor

Zarrab'ın yakınları gözaltına alınıyor

Halk oyunları ekibi Macaristan'a iltica etti

Halk oyunları ekibi Macaristan'a iltica etti

New York Times'a göre Sarraf'ın şu ana kadar söylediği en ilginç 5 şey

New York Times'a göre Sarraf'ın şu ana kadar söylediği en ilginç 5 şey

Hapisteki bebekler için Afrika'dan ses var

Hapisteki bebekler için Afrika'dan ses var

Evi aranan eski Cumhurbaşkanı intihar için çatıya çıktı

Evi aranan eski Cumhurbaşkanı intihar için çatıya çıktı

Sosyal medya Bahçeli'nin Reza ile ilgili u dönüşünü konuşuyor

Sosyal medya Bahçeli'nin Reza ile ilgili u dönüşünü konuşuyor

Bir kaçışın öyküsü...

Bir kaçışın öyküsü...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:44:48