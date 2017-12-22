Samanyolu Haber /Gündem / 14 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı Dalaman'da kuvvet komutanlarının makam uçağı ne arıyordu? /22 Aralık 2017 01:31

14 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı Dalaman'da kuvvet komutanlarının makam uçağı ne arıyordu?

Gazeteci Ece Sevim Öztürk, 14 Temmuz'da kuvvet komutanları tarafından kullanılan uçağın, Erdoğan'ın bulunduğu Dalaman'da gözüktüğünü iddia etti.

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

Gazeteci Ece Sevim Öztürk, KRT'de Çağlar Cilara'nın programında çarpıcı bir belge paylaştı. Öztürk, 14 Temmuz günü kuvvet komutanları tarafından kullanılan uçağın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Dalaman'da gözüktüğünü iddia etti. 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün öncesine odaklanmak gerektiğine işaret eden gazeteci Öztürk, uçuş kayıtlarının yer aldığı sitede, sadece kuvvet komutanlarının kullandığı uçağın, 14 Temmuz günü, yani darbeden bir gün önce Dalaman'a gittiğini tespit etti.Ece Sevim Öztürk, 14 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kaldığı otelden çıkarak Dalaman'daki Okluk Koyu'na gittiğine işaret ederek, kuvvet komutanlarından birinin 14 Temmuz'da Dalaman'da Erdoğan ile görüşüp görüşmediğini sordu.15 Temmuz öncesi Erdoğan'ın otelinde kaldığı Serkan Yazıcı, TBMM'ye verdiği ifadede, darbe girişiminden bir gün önce Erdoğan'ın otelden çıkarak Dalaman'daki Okluk Koyu'na gittiğini söylemişti. 

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