Jüri Mahkemeden Atilla’nın FBI Sorgusunun Video Kaydını İstedi

12 kişilik jüri heyeti, bu sabah Atilla ile ilgili verecekleri karar için yeniden toplandı. Hakim Richard Berman, jüri heyetiyle yapacakları toplantı öncesinde bir süre konuştu. Jürinin taleplerini dinleyip değerlendirdi. Daha sonra jüri karar için ikinci gün görüşmelerine başladı.





Hakim Richard Berman jürinin günlük karar toplantılarının akşam 16:45’te sona ereceğini açıkladı. İlk gün kapalı kapılar ardında toplanan 12 kişilik jüri heyetinin hakimden bazı özel istekleri oldu.





Jüri heyeti, Sarraf’ın mahkemede ifadesi sırasında çizdiği bazı şemalarla, tabloları istedi.





Jüri ayrıca, Atilla’nın 27 Mart’ta New York’ta tutuklanması sonrasında, Amerika’nın Sesi’nin daha önce 15 dakikalık bölümünü yayınladığı FBI görevlileri tarafından yapılan sorgusunun 47 dakikalık video görüntülerini istedi.





Jüri hakimden neler istedi?





Atilla’nın FBI sorgusunun 47 dakikalık video kaydı

Sarraf’ın tanıklığı sırasında çizdiği şemalar ve tablolar

Sarraf ile ilgili bilgiler

Sarraf ile ilgili delillerin numaraları

Fotoğraf yapıştırılabilecek büyük bir pano

Fosforlu kalemler

Post-it not kağıdı

Sıcak su

Çay

Kahve

Süt