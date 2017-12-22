Samanyolu Haber /Gündem / Jüri Mahkemeden Atilla’nın FBI Sorgusunun Video Kaydını İstedi /22 Aralık 2017 01:03

Jüri Mahkemeden Atilla’nın FBI Sorgusunun Video Kaydını İstedi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde Mehmet Hakan Atilla’nın sanık, Rıza Sarraf’ın da tanık olarak katıldıkları duruşmaların sona ermesinin ardından karar için toplanan jüri heyeti ilk gün bir karar alamadı.

Hakan Atilla'nın sorgu görüntüleri ortaya çıktı

12 kişilik jüri heyeti, bu sabah Atilla ile ilgili verecekleri karar için yeniden toplandı. Hakim Richard Berman, jüri heyetiyle yapacakları toplantı öncesinde bir süre konuştu. Jürinin taleplerini dinleyip değerlendirdi. Daha sonra jüri karar için ikinci gün görüşmelerine başladı.

Hakim Richard Berman jürinin günlük karar toplantılarının akşam 16:45’te sona ereceğini açıkladı. İlk gün kapalı kapılar ardında toplanan 12 kişilik jüri heyetinin hakimden bazı özel istekleri oldu.

Jüri heyeti, Sarraf’ın mahkemede ifadesi sırasında çizdiği bazı şemalarla, tabloları istedi.

Jüri ayrıca, Atilla’nın 27 Mart’ta New York’ta tutuklanması sonrasında, Amerika’nın Sesi’nin daha önce 15 dakikalık bölümünü yayınladığı FBI görevlileri tarafından yapılan sorgusunun 47 dakikalık video görüntülerini istedi.

Jüri hakimden neler istedi?

Atilla’nın FBI sorgusunun 47 dakikalık video kaydı
Sarraf’ın tanıklığı sırasında çizdiği şemalar ve tablolar
Sarraf ile ilgili bilgiler
Sarraf ile ilgili delillerin numaraları
Fotoğraf yapıştırılabilecek büyük bir pano
Fosforlu kalemler
Post-it not kağıdı
Sıcak su
Çay
Kahve
Süt
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