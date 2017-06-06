13 gazeteci hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Hükümet üyelerinin karıştığı yolsuzluk ve rüşvet olaylarını haber yaptıkları için 15 Temmuz Tiyatrosu'ndan sonra gözaltına alınıp tutuklanan gazeteciler hakkında istenen ceza belli oldu. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliyelerine karar verilen aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 13 sanık hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan iddianamede gazeteci ve yazarlar; Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.





SUÇLAMALAR





İddianamede yer alan suçlamalar: "Bank Asya'da hesap açmak veya var olan hesaba para yatırmak, bazılarının ByLock kullanıcısı olması, bazılarının cemaatten olduğu bilinen isimlerle telefon irtibatının bulunması".





İddianamede adı geçen gazetecilerin 17/25 Aralık sürecinin ardından "Hizmet Hareketi'ne yönelik operasyonlara karşı durdukları" ve "hukuksuz operasyonları eleştirerek medya özgürlüğüne destek çıkmaları" suç sayıldı. İddianamede söz konusu dönemde bahsi geçen gazetecilerin yayın organlarında ve soruşturmaların yürütüldüğü adliye çevresinde bir araya gelmeleri suç delili olarak anlatıldı.





İddianame, Havuz medyasında "Cemaatin medya yapılanması" davası diye anlatılan dava ile birleştirme talebiyle İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.





OLAYIN GEÇMİŞİ





Davanın İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında Atilla Taş ve Murat Aksoy'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tahliye edilmiş, duruşma savcısı 8'inin tahliyesine itiraz etmişti. Duruşma savcısının itirazını aynı gün işleme koyan 26. Ağır Ceza Mahkemesi talebi kabul ederek bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Bu kişiler tahliye olamadan cezaevinde kalmıştı.





13 KİŞİ HAKKINDA 7 GÜN GÖZALTI SÜRESİ VERİLDİ





Savcının tahliye talebinde bulunduğu ve mahkemenin de tahliye ettiği aralarında Atilla Taş ve Murat Aksoy'un da bulunduğu 13 kişi hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı gün "darbe soruşturması" kapsamında gözaltı kararı vermiş, bu kişiler de cezaevinden çıktıktan sonra gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülmüştü. Burada sorgulanan şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak yeniden cezaevine gönderilmişti.