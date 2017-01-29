Samanyolu Haber /Gündem / 125 Milyon dolarlık silah sattı ve gitti /29 Ocak 2017 12:37

125 Milyon dolarlık silah sattı ve gitti

İngiltere Başbakanı Theresa May ABD dönüşü uğradığı Türkiye'de 125 milyon dolarlık savunma anlaşması yaptı

SHABER3.COM

ABD ziyaretinin ardından doğrudan Türkiye'ye gelen İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım ile görüştü. Görüşmeler sırasında Türk savaş uçağı yapımı için anlaşma imzalandı.
İngiliz savunma ve havacılık şirketi BAE Systems ile imzalanan anlaşmanın 125 milyon Amerikan doları (100 milyon İngiliz sterlini) değerinde olduğu açıklandı.

Anlaşmaya göre BAE System ile TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) TF-X Türk savaş uçağı geliştirmek için birlikte çalışacak.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Yıldırım "İki firma yeni bir savaş uçağı geliştirme sürecinde çalışacak. Proje tamamen TC hükümeti ve Birleşik Krallık hükümetinin arkasında olduğu önemli bir projedir. Savunma alanında her iki ülkenin gücünü daha ileriye taşıyacak önemli bir iş birliği alanıdır" dedi.

Theresa May de, anlaşmayı överek "Bu İngiltere'nin küresel ve ticari bir ülke olduğunu gösteriyor" dedi.

BAE Systems Genel Müdürü Ian King de anlaşmanın iki ülke arasındaki savunma iş birliğini derinleştireceğini, İngiltere'nin bu anlaşma ardından Türkiye'ye motor, silah ve radar üretmesinin kapılarını da açabileceğini belirtti.

AFP ajansı imzalanan anlaşmanın, resmi kontratın ana hatlarını belirlediğini ve ancak resmi kontratlar imzalandıktan sonra bağlayıcı olacağını yazdı.
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