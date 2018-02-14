Samanyolu Haber /Gündem / 12 yıl önceki olayla ilgili yalan söylediği ortaya çıkan Bakan istifa etti /14 Şubat 2018 10:53

12 yıl önceki olayla ilgili yalan söylediği ortaya çıkan Bakan istifa etti

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, 2006 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yazlık evinde verdiği davete katılmadığı halde davetteymiş gibi yaptığı açıklamaları basına yansıyınca istifa etti. Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, istifasını Kral Willem Alexander’a verdi.

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Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra 2006 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yazlık evinde verdiği davete katıldığını söylemiş ve burada Putin’in, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Baltık devletlerinin Rusya’ya ait olduğu ve büyük Rusya’nın parçaları olarak gördüklerini söylediğini açıklamıştı. Hollanda’nın ikinci büyük gazetesi olan De Volkskrant, Bakan Zijlstra’nın bu davette yer almadığını, tanıdığı olan Schell CEO’su Jeroen van der Veer’in bu toplantıya katıldığını ve ondan duyduklarını kendisi duymuş gibi anlattığını ortaya çıkardı. Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, yalan söylediğini kabul ederek, özür diledi. Bakan burada konuşulanların içerik olarak doğru olduğunu ifade etti.

KOALİSYON PARTİLERİ DESTEK VERDİ, MUHALEFET ELEŞTİRDİ

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra’nın olmadığı yerde varmış gibi açıklama yapması bakanın güvenirliğini tartışmaya açtı. Başbakan Rutte ise açıklamasında bu durumun doğru bir hareket olmadığını kabul ederek istifa etmesini gerektirecek bir durumun olmadığını söyledi. Liberal Partili Dışişleri Bakanı Ziljstra’ya sahip çıktı. Diğer taraftan  üyesi olduğu Liberal Parti  (VVD ) ve koalisyon partilerinden Yeşil Sol (GL), Demokrat 66, Hıristiyan Demokratlar (CDA) ve Hıristiyan Birlik (CU) Bakan Zijlstra’ya destek çıktı. Fakat  muhalefet partileri, bakanın yalanı ile güvenirliğini yitirdiğini belirip  istifasını istedi.

Bakan Zijlstra, Hollanda Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmada, kalpten derin üzüntü duyduğunu ifade ederek Kral Willem Alexander’a istifasını sundu.

Basri Doğan / tr724
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