Samanyolu Haber /Gündem / Sözcü Nauert Erdoğan'ın 'Osmanlı tokadı' sözünü komik buldu /14 Şubat 2018 10:46

Sözcü Nauert Erdoğan'ın 'Osmanlı tokadı' sözünü komik buldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, "Bizi vururlarsa sert karşılık veririz" diyen Amerikalı Korgeneral Paul Funk’a yönelik "Hiç Osmanlı tokadı yememiş olmadıkları çok açık" sözleri, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in düzenlediği basın toplantısında gündeme geldi.

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Nauert, basın toplantısında bir gazetecinin aktardığı “Erdoğan’ın “Ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları çok açıktır” sözü için “Komik, yoruma cevap vermeyeceğim” dedi.

Nauert, bir gazetecinin, "Funk ve Erdoğan’ın sözlerinin iki NATO müttefiki arasındaki korkunç durumu anlatan bir soru bu. ABD’nin Osmanlı tokadı tecrübesi var mı? Bu sözlere ilişkin düşünceleriniz nedir? Tillerson da birkaç gün sonra orada olacak" sorusuna verdiği yanıtta, "Hepinizin bildiği gibi Dışişleri Bakanı Türkiye’ye gidecek ve orada mevkidaşı ile görüşecek. Bakanın görüşmelerinin önüne geçmek istemiyorum ve bahsettiğiniz komik yorumla ilgili olarak da her yabancı liderin açıklamasına cevap veremeyeceğim. Türk hükümetinde üst düzey yetkililerle Suriye’de özellikle Afrin bölgesinde şiddetin tırmandırılmasına ilişkin endişelerimiz hakkında bir dizi görüşmelerde bulundu. Biz o bölgede faaliyet göstermiyoruz, ancak yine de bu bizim endişemiz. Bence Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerini yönelik kaygılarımızı açıkça anlattı. NATO müttefiki olan Türkiye’nin, Suriye'nin bazı bölgelerinden meşru güvenlik kaygıları olduğunu anlıyoruz. Bunu anlıyoruz ancak yalnız onlar için değil, aynı zamanda Suriye ve ABD için de işleyecek bir çözüm konusunda onlarla konuşmak istiyoruz. Suriye'nin doğusuyla ilgili çok ciddi güvenlik kaygılarımız var. Koalisyon ortaklarımızla birlikte IŞİD'in yeniden bu bölgelere geri dönmesini önlemek ve insanların yaşadıkları yerlere geri dönmelerini sağlamak üzere çalışıyoruz" dedi.
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