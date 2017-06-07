Samanyolu Haber /Gündem / 116 yolcu taşıyan Myanmar uçağı kayboldu! /07 Haziran 2017 15:55

116 yolcu taşıyan Myanmar uçağı kayboldu!

Myanmar Ordu Komutanı ve havayolu kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre, Myanmar ordusuna ait bir uçak, Myeik ve başkent Yangon arası seferini gerçekleştirirken içindeki 116 yolcuyla birlikte kayboldu.

116 yolcu taşıyan Myanmar uçağı kayboldu!


Myanmar Başkomutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yerel saatle 13:35’te, uçağın Davei şehrini 35 kilometre kadar geçtikten sonra aniden uçakla iletişim kesildi.” denildi.

Açıklamada, kaybolduğu sırada Andaman Denizi üzerinde seyrederen uçağı arama çalışmalarına gemiler ve uçakların katıldığı da bildirildi.

Havalimanından bir kaynak uçağın 11 mürettebat ve 105 yolcu taşıdığını bildirdi.

Yolcuların, ağırlıklı olarak, sahil bölgesinde görev yapan askerlerin akrabalarından oluştuğu tahmin ediliyor.


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