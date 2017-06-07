Flaş! Merkel'den İncirlik'ten çekilme kararı sonrası ilk yorum

Son dakika… Merkel’den İncirlik hakkında ilk yorum





Merkel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İncirlik’ten çekilsek de Türkiye ile diyalog sürmeli” dedi.







Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in 260 Alman askeri ile tornado uçaklarının İncirlik’ten çekme planı Bakanlar Kurulu'nda bugün erken saatlerde kabul edildi.

Almanya'nın İncirlik'ten ayrılması süreci, Ankara ile Berlin arasında yaşanan “parlamenter ziyareti” kriziyle başlamıştı.





Türkiye, İncirlik'teki Alman birliğini ziyaret etmek isteyen Alman parlamento üyelerinden oluşan heyete, heyetteki bazı isimlerin bölücü terör örgütüne yönelik sıcak tavır ve açıklamalarını gerekçe göstererek izin vermemişti.



Konu Almanya'da büyük yankı uyandırmış ve iç politika meselesi haline gelmişti.

Son olarak Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel hafta başında Ankara'yı ziyaret ederek sorunu çözmeyi denemişti. Ancak bu ziyarette de uzlaşma sağlanamayınca, Alman hükümeti bugün yaptığı toplantıda, İncirlik'teki asker ve uçaklarını çekme kararı aldı.