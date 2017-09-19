'11 tweet bir kartopu fotoğrafı... Ben Bank Asya'dan krediyle villa mı aldım?'

Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak hakim karşısında





Ahmet Altan SEGBİS sistemi üzerinden katılacağı duruşma Nazlı Ilıcak savunmasıyla başladı.





Nazlı Ilıcak, “3 ay önce sizi suçsuzluğuma ikna edebildiğimi sanmıştım. Ama somut delil var diyerek tahliye etmediniz. Ancak bu somut delilleri sunmadınız. Benim darbeye teşebbüs ettiğimin somut delilleri ne olabilir diye üç aydır düşünüyorum. Benim darbeyi önceden bildiğimi, darbeye nasıl zemin hazırladığımı, niçin darbe yapmak isteyebileceğimi de kanıtlamak zorundasınız. Ben Bank Asya’dan krediyle villa mı aldım? Menfaat peşindekiler hapiste değil. Ben hiçbir zaman menfaat peşinde olmadım. Zekeriya Öz’le kartopu fotoğrafı, Bugün gazetesinden aldığım 15 aylık maaş darbeye teşebbüsün somut delili midir?" dedi.





Ilıcak darbe suçlaması için cebir ve şiddet şartı aranması gerektiğine dikkat çekti:





"Darbe suçlarında cebir, şiddet aranması lazım. Ben 11 tweetle bir kartopu fotoğrafıyla “darbenin aslî unsuru” olmuşum. Darbe suçlarında cebir, şiddet aranması lazım. Ben 11 tweetle bir kartopu fotoğrafıyla ‘darbenin aslî unsuru’ olmuşum." Ben Ahmet Altan ve Mehmet Altan dışında birlikte yargılandığım kimseyi tanımıyorum. Ben niye öteki insanlarla birlikte yargılanıyorum? Ben önce terör örgütü üyeliğinden tutuklandım. Sonra bu örgütle alakam olmadığı ortaya kondu ama bu kez de darbecilik yamandı."







