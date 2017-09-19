İstanbul Müftüsünün işadamının gasp edilen evinde oturduğu ortaya çıktı

Tr724.com sitesinde yazan Abdullah Salih Güven, İstanbul müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın lojman olarak kullandığı evin, hizmet hareketine sempati duyduğu için bütün mal varlığına el konan işadamı Ali Kervancı'ya ait olduğunu yazdı.







''Sorum yeni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a: İstanbul Müftüsü’nün lojmanında kıldığı namaz caiz midir? Zannım o ki yeni başkan bu soruya cevap ararken kıyas değil istihsan ya da maslahat prensibini kullanacaktır'' diye soran Güven İstanbul müftüsü olan Hasan Kamil Yılmaz'ın gasp edilen bir evde nasıl namaz kılabildiğini sordu.





Hasan Kamil Yılmaz / İstanbul Müftüsü





Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda daha önce Başkan yardımcılığı görevinde de bulunmuştu.





İstanbul'da en büyük dini otorite olan Hasan Kamil Yılmaz'ın mafya usulü çökülen bir evde oturuyor olmasının dini açıdan nasıl bir tevili olabileceğini soran Güven, yeni atanan Diyanet İşleri Başkanı'na da aynı soruları yöneltti



