107 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

2014 yerel seçimlerinde göreve gelen 107 belediye başkanı görevden alındı.







CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bilgi Edinme Hakkı kapsamında Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının sayısını sordu.





BİMER’den gelen cevapta, 26 Aralık 2017’ye kadar 106 belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.





4 Ocak 2018’de Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılmasıyla, görevden uzaklaştırılan belediye başkanı sayısı 107’ye yükseldi.





Başbakan Binali Yıldırım’ın 11 Aralık'ta Meclis Genel Kurulunda 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamaya göre, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarından 93’Ü HDP veya DBP’li, dokuzu AKP’li, üçü MHP’li, ikisi de CHP’li.