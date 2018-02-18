Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay ile ilgili ilginç iddia ..Topladığı kanlar yurt dışındaki tekellere satılıyor /18 Şubat 2018 10:17

Kızılay ile ilgili ilginç iddia ..Topladığı kanlar yurt dışındaki tekellere satılıyor

Kızılay’ın topladığı kullanım fazlası kan ürünlerinin yurt dışındaki tekellere satıldıktan sonra milyarlarca lira dolar karşılığında ithal edildiği ortaya çıktı.

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CHP Trabzon Milletvekili Avukat Haluk Pekşen kanser ilaçlarının Türkiye’deki üretimi ile ilgili konuştu.

“Yalnızca kanser ilaçlarına ödediğimiz para yıllık tam 3 milyar dolar” diyen Pekşen, tek bir seferde 70 milyon dolar yatırım yapıp bir fabrikayla yoksul halkın cebinden çıkan 3 milyar doların kurtarabilecekken bunun yapılmadığını söyledi. “Uluslararası ilaç tekellerinin bu milletin kanını emmesine göz yumuluyor” diyen Pekşen, “Uluslararası sömürge düzeni adeta kandan kanımızı emiyor ve AKP iktidarı buna tüm gücüyle destek veriyor” sözleriyle tepki gösterdi.

'Kızılay’ın topladığı kanlar yurt dışındaki tekellere satılıyor'

“Kızılay topladığı kanı, Plazma, Eritrosit, Trombosit olarak ayrıştırarak kullanıma sunmakta ve maalesef Türkiye’de kanser ve diyaliz ilaçları üretimi olmadığı için kullanım fazlası kan ürünleri haraç mezat yurt dışındaki tekellere satılmakta ve oradan ilaç olarak milyarlarca dolar ödenerek ithal edilmektedir” diyen Pekşen şunları söyledi:

'Sağlık Bakanlığı müdahale etti'

“İsminden ‘Türk’ kelimesi kaldırılan Kızılay, 2006 yılında kan ürünlerinden üretilen ilaçların Kızılay tarafından kurulacak bir fabrikada doğrudan Türkiye’de üretilmesi için çalışma başlattı. Ancak çok dikkat çekicidir ki Kızılay’ın bu çalışması Sağlık Bakanlığı’nın müdahalesi ile son buldu.”

2 milyon 400 bin ünite kan toplanmış

Sağlık Bakanlığı bu çalışmaları sonlandırarak tüm yetkiyi üzerine aldı. O gün bu gündür Türkiye toplam 70 milyon dolar harcayıp bir ilaç fabrikası kurmuyor, kuramıyor” diye konuşan Pekşen, kanser ve diyaliz hastalarının tedavilerinde en çok kullanılan ilaçların ise insan kanından üretildiğinin altını çizdi.

“Ülkemiz bu konuda çok büyük imkanlara sahiptir. Kızılay’ın 2017 yılında bağışçılardan topladığı kan 2 milyon 400 bin ünitedir. Ancak böylesine büyük bir kan potansiyeli ne yazık ki uluslararası ilaç tekelleri tarafından tam bir sömürge işbirliğine dönüşmüş ve bu tekeller Türkiye’nin kanını adeta emer hale gelmiştir” ifadelerini kullanan Pekşen, Papa’dan randevu almak için Vatikan’a milyonlarca dolarlık bağış yapan AKP’nin kanser ilaçları üretimine neden 70 milyon dolarlık kaynak ayırmadığını sordu.

'Halkı kanser ettiniz'

“Saltanat sarayına var, uçağına var, saltanat sultasına var. Ama yoksul halka yok” sözleriyle tepki gösteren CHP’li Pekşen, şunları söyledi: “Halk GDO’lu ürünlerle canından olmakta, kanser hastalıklarıyla inim inim inlerken, 2 milyon 400 bin ünite kan toplanılmasına, her türlü mali ve teknik olanaklar olmasına rağmen neden bu konuda gerekli yatırım yapılmamakta, yatırım yapacak olanlar neden engellenmektedir? Kanımız üzerinden kurulan bu acımasız ve vicdansız sömürü düzeni ile kanser ettiğimiz halkımıza reva gördüğünüz düzeniniz batsın."
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