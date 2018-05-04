100 bin imzayı ilk gün topladı, Bahçeli'ye ilginç bir soru sordu

Akşener ilk 4 saat içinde 100 bin imzayı geçti. Sosyal medyaya yansıyan bir kareye göre ise şu ana kadar Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu 25 bin, Doğu Perinçek 10 bin, Vecdet Öz ise 150 imza topladı.







HEDEF BİR MİLYON





Partinin Genel Başkan yardımcısı Koray Aydın, Twitter'dan ''an itibariyle 110.200 imza genel başkanımız Meral Akşener Hanımefendi’nin adaylığı için toplanmış durumdadır. Durmayacağız, hedefimiz 1 Milyon imza! Teşekkürler Türkiye!'' diye yazdı







''LİSTEYİ YSK'DAN MI ALIRSINIZ, YOKSA...''





Akşener ise Twitter üzerinden Devlet Bahçeli'yi etiketleyerek ''İmza verenlerin listesini siz YSK'dan alır mısınız, yoksa ben posta ile göndereyim mi? '' diye sordu



