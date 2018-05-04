Güney Afrika'da MÜSİAD'çılara yakalama kararı

Güney Afrika basını Türk madenciler hakkındaki mahkeme serüvenine geniş yer verdi. Sowetan gazetesi bugün, “Türkler maden yolsuzluğundan aranıyor” başlığıyla bir haber verirken yazıda, Ebubekir Salim ve Mehmet Selim Kaymak, kömür ocağını yağmalama, adam kaçırma, yolsuzluk, sahtecilik, Mpumalanga eyaletindeki kömür ocağından zimmete para geçirme ve mahkemeye usulsüzlük karıştırma suçlarından arandıkları belirtildi.







MUHASEBECİYİ TÜRKİYE'YE KAÇIRIP SORUŞTURMAYI AKİM BIRAKACAKLARDI





Gazetenin haberine göre mahkemenin kilit sanığı olan muhasebeci İmraan Suleman’ı Johannesburg’un Oliver Tambo Havalimanı’ndan Türkiye’ye götürülmek üzere iken durdurdu.





Habere göre, Sumo Kömür’e çalışan Ebubekir ve Mehmet Selim isimli Türkler, Güney Afrika’daki Sumo Kömür’ün maden arama haklarını yasadışı yollardan transfer ettikleri, bazı mülklerini sattıkları ve gelirlerini vergi cenneti Mauritius Adası’na transfer ettiklerini iddialarıyla da yargılanıyorlar.





SUÇ LİSTELERİ KABARIK





Geçtiğimiz hafta Kuzey Gauteng Yüksek Mahkemesi, Salim ve Kaymak’ı, Sumo’nun yan kuruşulu bir firmanın direktörlüklerinden azletmişti. Mahkeme, Mauritius’a kaçırılan paraların Güney Afrika’ya geri getirilmesi, ve Güney Afrika bankalarında tutulan paraların da çekilmesi ve transfer edilmesi yasağını getirmişti. Gazeteye göre, Salim ve Kaymak’ın zimmetlerine geçirdikleri paraların miktarı yaklaşık 100 milyon Rand (7 milyon 950 bin dolar).





EŞİ İHBAR ETTİ





Sowetan’ın Sandton polis merkezine dayandırdığı bilgilere göre, Salim veya Kaymak, Muhasebeci İmraan Suleman’ın Johannesburg’un Orange Grove semtindeki evine geldiler ve Türkiye’ye acil uçması gerektiğini söylediler. Bunun üzerine havaalanına giden Suleman'ın uçmasına başka bir ihbar sebebiyle engel olundu. Eşinin Türkiye’ye götürülmek istendiği şikayetiyle polise müracaat eden Suleman'ın eşi bu konuda bir dizi ifade verdi.





Uçağa binmekten son anda alıkonulan İmraan Suleman ise polise şöyle ifade verdi: “Çalıştığım firma hakkında bir yolsuzluk davası açıldığını ve benim de tanık olarak dinleneceğimi tahmin ediyordum. Aniden Türkiye’ye uçmaya zorlanmam üzerine, bunun planlı bir hareket olduğunu hissettim”





MİKTAR ÇOK BÜYÜK





Olayın kahramanlarından Ebu Bekir Salim, uzun yıllardır Güney Afrika’da yaşıyor. MÜSİAD’ın Güney Afrika Şubesi Başkanı olan Salim, son iki yıldır dernek adına bir çok program ve Türkiye gezisi organize etti.





130 yıllık The Star gazetesinde ise Türk madencilerin haberini, “Yüzlerce milyon Rand Güney Afrika’ya geri dönebilir” başlığıyla verdi. The Star’a göre ise kaçırılan para miktarı 250 Milyon Rand. Salim ve Kaymak’ın Sumo’nun yan kuruluşu Londani Kömür’ün direktörlüğünden alındığı ifade ediliyor.







