100 bin imza ile cumhurbaşkanı adaylığında son durum









Yeni yapılan düzenlemeler kapsamında seçmenler, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu yapmış kişiler arasından dilekçeyle başvurarak aday gösterebiliyorlar. Bir kişinin aday olabilmesi için en az 100 bin seçmenin desteğini alması gerekiyor.





24 Haziran 2018 seçimlerinde seçmen tarafından aday gösterilmek için YSK'ya 4 kişi başvurdu:





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz

Seçmenlerin desteklediği aday için imzalı dilekçe verme süresi 4 Mayıs Cuma günü başladı. Bu süre 9 Mayıs Çarşamba günü doluyor.





Basında yer alan haberlere göre, şu ana kadar Akşener ve Karamollaoğlu, adaylık için gereken 100 bin imzayı geçmiş durumda.





Pazartesi itibariyle Akşener için yaklaşık 226 bin, Karamollaoğlu için yaklaşık 146 bin, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için ise yaklaşık 60 bin imza toplandığını aktardı.





İmza verenlerin toplam sayısı ise yaklaşık 434 bin oldu.