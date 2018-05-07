100 bin imza ile cumhurbaşkanı adaylığında son durum

Yeni yapılan düzenlemeler kapsamında seçmenler, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu yapmış kişiler arasından dilekçeyle başvurarak aday gösterebiliyorlar. Bir kişinin aday olabilmesi için en az 100 bin seçmenin desteğini alması gerekiyor.
24 Haziran 2018 seçimlerinde seçmen tarafından aday gösterilmek için YSK'ya 4 kişi başvurdu:
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz
Seçmenlerin desteklediği aday için imzalı dilekçe verme süresi 4 Mayıs Cuma günü başladı. Bu süre 9 Mayıs Çarşamba günü doluyor.
Basında yer alan haberlere göre, şu ana kadar Akşener ve Karamollaoğlu, adaylık için gereken 100 bin imzayı geçmiş durumda.
Pazartesi itibariyle Akşener için yaklaşık 226 bin, Karamollaoğlu için yaklaşık 146 bin, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için ise yaklaşık 60 bin imza toplandığını aktardı.
İmza verenlerin toplam sayısı ise yaklaşık 434 bin oldu.
Kesin aday listesi Cumartesi açıklanacak
Seçmenlerin aday gösterme süresinin dolmasının ardından cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
Şu ana kadar partiler tarafından aday gösterilen isimlerle birlikte cumhurbaşkanlığı yarışının 5 kişi arasında geçeceği tahmin ediliyor.
Partiler tarafından aday gösterilen isimler şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce
Halkların Demokratik Partisi'nin adayı tutuklu İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 13 Mayıs Cumartesi günü açıklanacak.