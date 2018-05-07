Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere'de yerel seçimin ardından: Düğüm çözülmedi /07 Mayıs 2018 19:43

İngiltere'de yerel seçimin ardından: Düğüm çözülmedi

Brexit referandumundan beri tansiyonun yüksek seyrettiği Britanya siyasetinde, yerel seçimler belirsizlikleri gidermedi.

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İngiliz halkı 3 Mayıs'ta yerel yönetimlerini seçmek için sandık başına gitti. Brexit'ten bu yana Britanya siyasetinde yaşanan kilitlenmenin yerel seçim sonuçlarının açıklanmasıyla aşılacağı beklentisinde olanlar yanıldı.

İşçi Partisi oy sıralamasında ilk sıraya yerleşirken, hükümetteki Muhafazakar Parti'yle aralarındaki oy farkı önemsiz düzeyde kaldı. BBC, iki partinin de oy oranını yüzde 35 olarak hesapladı. Seçimlere katılım ise yüzde 40 civarında kaldı.

AŞIRI SAĞCI PARTİ SİLİNDİ
Yerel seçim sonuçları iki büyük parti arasındaki bilek güreşini sonuca bağlamazken, aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKİP) büyük bir kayıp yaşadığını, buna karşılık Avrupa Birliği'nde kalmayı savunan Liberal Demokrat Parti'nin oylarını arttırarak yüzde 16'ya çıkardığını gösterdi.

Brexit kampanyası sırasında, AB'den çıkışı savunanları öcüleştirmek için medya tarafından geniş yer verilen göçmen düşmanı UKİP, seçmenini Muhafazakar Parti'ye kaptırmış gözüküyor. 

Son aylarda karşılıklı olarak ortaya çıkarılan skandallarla şiddetlenen Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi arasındaki mücadelenin, siyasetin merkezinin çekim gücünü artırdığı ve UKİP'in bu çekim gücüne yenildiği değerlendirmesi yapılıyor.
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