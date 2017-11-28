Zarrab davasına dahil olan Türk bankaları belli oldu

Daha önce Habertürk Gazetesi, ABD’nin 6 Türk bankasına yüksek tutarda ceza kesme hazırlığında olduğunu öne süren bir haber yayınlamış; ‘ABD’den Türk bankalara şantaj gibi kıskaç’ başlıklı haberde, ABD’nin İran’a uygulanan ticari ambargoyu ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 Türk bankasına milyarlarca dolar ceza kesmeyi planladığı belirtilmişti. Zarrab davasının başlamasıyla 3 bankanın soruşturma dahilinde olduğu belirtildi.





HANGİ BANKALARIN ADI GEÇİYOR?







Rıza Sarraf davasında, Halkbank, Ziraat Bankası ve Aktifbank isimlerindan bahsedilirken, önceden iddialara konu olan diğer üç bankaya dair son dokümanlarda bir açıklama yer almadı.





ABD geçtiğimiz yıllarda Sudan, İran, Kuzey Kore ve Küba gibi ülkelere uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupalı bankalara 50 milyar dolar ceza kesmişti. İşte ABD’nin dev bankalara kestiği cezaların bazıları:





BNP Paribas: İran’a yaptırımları deldiği şüphesiyle 8.9 milyar dolar.

HSBC: Kara para aklama ve Kuzey Kore ve İran’a kısıtlamaları ihmal nedeniyle 1.9 milyar dolar.

Standard Chartered: İran’a yaptırımları ihlalden toplam 967 milyon dolar.

Credit Agricole: İran ve Sudan’a yaptırımları delmek nedeniyle 787 milyon dolar.

Royal Bank of Scotland: İran ve Sudan’a yaptırımları ihlalden 100 milyon Dolar ceza ödemişti.





Beyaz Saray yönetimi, 2008 küresel krizinin başlangıcındaki hatalı kredi verme tutumu yüzünden Alman Deutsche Bank’a da ceza kesmişti.