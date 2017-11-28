Samanyolu Haber /Ekonomi / Zarrab davasına dahil olan Türk bankaları belli oldu /28 Kasım 2017 16:43

Zarrab davasına dahil olan Türk bankaları belli oldu

ABD'den 6 Türk bankasına ceza verileceği haberleri çıkarken, Zarrab davasının başlamasıyla bu sayının 3 Türk bankası olduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Daha önce Habertürk Gazetesi, ABD’nin 6 Türk bankasına yüksek tutarda ceza kesme hazırlığında olduğunu öne süren bir haber yayınlamış; ‘ABD’den Türk bankalara şantaj gibi kıskaç’ başlıklı haberde, ABD’nin İran’a uygulanan ticari ambargoyu ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 Türk bankasına milyarlarca dolar ceza kesmeyi planladığı belirtilmişti. Zarrab davasının başlamasıyla 3 bankanın soruşturma dahilinde olduğu belirtildi.

HANGİ BANKALARIN ADI GEÇİYOR?

Rıza Sarraf davasında, Halkbank, Ziraat Bankası ve Aktifbank isimlerindan bahsedilirken, önceden iddialara konu olan diğer üç bankaya dair son dokümanlarda bir açıklama yer almadı.

ABD geçtiğimiz yıllarda Sudan, İran, Kuzey Kore ve Küba gibi ülkelere uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupalı bankalara 50 milyar dolar ceza kesmişti. İşte ABD’nin dev bankalara kestiği cezaların bazıları:

BNP Paribas: İran’a yaptırımları deldiği şüphesiyle 8.9 milyar dolar.
HSBC: Kara para aklama ve Kuzey Kore ve İran’a kısıtlamaları ihmal nedeniyle 1.9 milyar dolar.
Standard Chartered: İran’a yaptırımları ihlalden toplam 967 milyon dolar.
Credit Agricole: İran ve Sudan’a yaptırımları delmek nedeniyle 787 milyon dolar.
Royal Bank of Scotland: İran ve Sudan’a yaptırımları ihlalden 100 milyon Dolar ceza ödemişti.

Beyaz Saray yönetimi, 2008 küresel krizinin başlangıcındaki hatalı kredi verme tutumu yüzünden Alman Deutsche Bank’a da ceza kesmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zarrab davasına dahil olan Türk bankaları belli oldu Sonraki Haber >>

Para transferlerini açıklarken TRT yayını kesti

Para transferlerini açıklarken TRT yayını kesti

Kılıçdaroğlu Erdoğan ailesinin milyonluk para transferlerinin dekontlarını gösterdi

Kılıçdaroğlu Erdoğan ailesinin milyonluk para transferlerinin dekontlarını gösterdi

Romanya'da hizmet okulu sınavına 17 bin çocuk girdi

Romanya'da hizmet okulu sınavına 17 bin çocuk girdi

15 Temmuz kontrollü darbesi niçin hizmete yıkılıyor

15 Temmuz kontrollü darbesi niçin hizmete yıkılıyor

Numan Kurtulmuş, Erdoğan İçin Ne Demişti?

Numan Kurtulmuş, Erdoğan İçin Ne Demişti?

Hocaefendi: Tebessüm sadakalarınızı onlardan esirgemeyiniz!..

Hocaefendi: Tebessüm sadakalarınızı onlardan esirgemeyiniz!..

'Rüyada Cübbeli 3 defa cennetliktir diye bağırmışlar, bu müjdedir'

'Rüyada Cübbeli 3 defa cennetliktir diye bağırmışlar, bu müjdedir'

Eroğlu: Allah Maden Ailesi'ni cennetin sahili selametine çıkarmıştır...

Eroğlu: Allah Maden Ailesi'ni cennetin sahili selametine çıkarmıştır...

Maden ailesinin anısına....

Maden ailesinin anısına....

Hocaefendi'den 'bu insanlara nasıl karşılık verilmeli' öğüdü

Hocaefendi'den 'bu insanlara nasıl karşılık verilmeli' öğüdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:13:40