Samanyolu Haber /Gündem / 1 milyonluk hile! /09 Ocak 2017 11:08

1 milyonluk hile!

AKP'nin son çıkardığı KHK'da yer alan bir düzenleme seçimde 1 milyon seçmenlik bir şüpheyi de beraberinde getirdi.

SHABER3.COM

1 milyon seçmenlik hile

680 sayılı KHK ile adres kaydı olmadığı için oy kullanamayacak yurtdışındaki 1 milyon seçmenin referandumda oy kullanabilmesi için düzenleme getirildi. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, yurtdışında sandık güvenliğinin kontrolsüz hale geleceği uyarısında bulundu.

Tezcan, KHK ile getirilen düzenlemeyle, “Adres bildirimi yapmadan oy kullanma getiriliyor. Bu kontrolsüz bir hale getirir, mükerrer oy kullanmanın önü açılır. Sandık güvenliği ortadan kalkar. Seçim yasalarında yapılan değişiklikler 1 yıl içinde gerçekleştirilen seçimlerde uygulanamaz. Ancak hukuk dolanılarak bu yapılmaya çalışılıyor” dedi.

AKP'NİN KURTARICISI OLDU

Yurt dışı oylar AKP için hep kritik oldu. Yurt dışı oyların kontrolsüzlüğü, THY uçaklarıyla Türkiye'ye taşınırken yapıldığı iddia edilen şaibelerle AKP pekçok seçimde, yurt dışı oyların dağıtımıyla küçük farklarla milletvekilleri kazandı.
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