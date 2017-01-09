Son KHK'den HDP'li vekillere düşürme operasyonu çıktı

Son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameyle yurtdışında “kaçak” durumda bulunan kişilerin, “yurda dön” çağrısına uymaması halinde vatandaşlıktan çıkarılacak olması, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın vekilliklerini tehlikeye düşürdü. Eğer benzer süreç işletilirse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kaybedecek olan Öztürk ve Sarıyıldız, bunun sonucu olarak “milletvekili seçilme yeterliliği”ni de kaybedecek. Milletvekili olmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak kriteri de arandığı için, Bakanlar Kurulu’nun vatandaşlıktan çıkarma kararı, TBMM Genel Kurulu’nda okunduğu an, iki isim vekilliğini kaybedecek.





Hafta sonu yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Vatandaşlığı Yasası’nın 29’unca maddesine yeni bir fıkra eklendi. Düzenleme, Türk Ceza Kanunu’nun 302’nci (Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak), 309’uncu (anayasayı ihlal), 310’uncu (Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı), 311’inci(Yasama organına karşı suç), 312’nci (Hükûmete karşı suç), 313’üncü (Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan), 314’üncü (Silâhlı örgüt) ve 315’inci (Silâh sağlama) maddelerinde yazılı suçları işleyenleri kapsıyor. Söz konusu madde ile bu suçlar nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, bu durumun soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı veya kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’na bildirilecek. Bakanlık da Resmî Gazete’de yapılan yurda dön ilanına rağmen 3 ay içinde yurda dönmemeleri halinde, bu kişilerin Türk vatandaşlıkları Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kaybettirilecek.





HDP’li vekillere tehdit





Şimdi gözler savcılık ve mahkemelere çevrildi. Bu kapsamda düzenleme, özellikle Fethullah Gülen, Zekeriya Öz, Emre Uslu, Önder Aytaç, Celal Kara, Cihan Kansız gibi FETÖ kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 15 Temmuz darbe girişiminde rol alıp yurtdışında bulunan askerler hakkında işletilecek. Yine PKK/ KCK’nin üst düzey yöneticileri için de bu düzenleme uygulanacak. Ancak bu düzenlemenin “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan hakkında soruşturma bulunan ve yakalama kararı çıkarılan HDP milletvekilleri Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız hakkında uygulanmasının sonuçları daha ağır olacak. Eğer Öztürk ve Sarıyıldız, yurda dön ilanına rağmen 3 ay içinde yurda dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılırsa vekillikleri tehlikeye düşecek. Anayasanın 76. maddesi ile Milletvekili Seçim Yasası’nın 10. maddesine göre milletvekili seçilebilmek için “Türk vatandaşı” olmak şartı var. Eğer Öztürk ve Sarıyıldız, vatandaşlıktan çıkarılırsa seçilme yeterliliğini kaybedecek. Bu durumda vekilliklerinin düşmesi gündeme gelecek. Vatandaşlıktan çıkarma kararı yargı tarafından da onanırsa, karar TBMM Genel Kurulu’nda okunduğu anda uygulamaya girecek. İki isim, dön çağrısına uyarsa bu tehlike ortadan kalkacak. Ancak bu iki ismin bu kez tutuklanma riski doğacak.