Samanyolu Haber /Dünya / Bu Avrupa başkentinde ortalama maaş 7 bin Euro! /30 Kasım 2018 12:23

Bu Avrupa başkentinde ortalama maaş 7 bin Euro!

İsviçre'nin en büyük kenti Zürih'te bir çalışanın ortalama maaşı 7 bin euroya yükseldi. Belediyenin 2016 yılına ilişkin açıkladığı verilere göre 7 bin 820 İsviçre Frangı (6 bin 935 euro) olan maaş rekor seviyeye çıktı.

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Belediye yetkilileri ortalama maaş seviyesinin 2014 ortalamasına göre yüzde 1.3 artığını açıkladı.

Euronews'te yayınlanan habere göre kentte çalışanların yarısı 6 bin 935 euronun üzerinde, diğer yarısı da bu rakamın altında maaş kazandı. Her dört kişiden birinin maaşı 10 bin frangın üzerine çıktı. En yüksek maaşı yaklaşık 9 bin 170 euro ile üniversite mezunları ve 9 bin 700 euro ile finans sektörü çalışanları kazandı.

Kazancı en düşük olanlar 4 bin 100 euro ile 50 yaş üstü yabancılar oldu. İsviçre'nin en kalabalık kenti olan Zürih'in nüfusu 420 bin civarında. 2016 verilerine göre kentte çalışan sayısı ise 213 bin.

Maaşların yüksek olmasına karşın Zürih aynı zamanda dünyanın en pahalı kentlerinden birisi. Ancak paranın satın alma gücü açısından yine dünya sıralamasında en üst sıralarda yer alıyor.

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