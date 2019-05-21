Zulümde son nokta: Vefat eden akademisyenin eşi ve kızı gözaltına alındı

Özcerit ailesine yönelik hukuksuzluk ve baskılar devam ediyor. Doç. Dr. Ahmet Turan Özcerit’in eşi ve 19 yaşındki kızı gözaltına alındı.





Özcerit, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin 20 Temmuz 2016-20 Temmuz 2018 yılları arasında uyguladığı Olağanüstü Hal (OHAL) rejiminde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversiteden atılmıştı.





KANSER HASTASIYDI, TAHLİYE EDİLMEDİ





Daha sonra tutuklanan ve cezaevine konulan Doç. Dr. Ahmet Turan Özcerit, kanser hastası olmasına rağmen tedavi için tahliye edilmedi.





Hastalığı son evreye geldiğinde hastane izni çıktı ancak Özcerit için herşey artık çok geçti.









Hakkında bir hüküm verilmeden vefat eden Doç. Dr. Ahmet Turan Özcerit’e zulüm bundan sonra da bitmedi.





Bu sabah Özcerit’in eşi Esra Özcerit ve kızı evlerinde gözltına alındı. Gelişmeyi oğlu Sinan Özcerit, ”Annem ve kız kardeşim sabah saatlerinde gözaltına alındı. Yaşadıklarımızın üstüne daha ne yaşatılmak isteniyor bilmiyorum ama artık çok yorulduk. Dualarınızı bekliyorum.” ifadeleriyle duyurdu.





Sinan Özcerit, aileye yönelik baskıları şöyle dile getirdi: "Babam vefat ettiğinde taziye evine polis gönderip rahatsız etmiştiniz, şimdi de kardeşim yabancı uyruklu üniversite arkadaşlarını evimize iftara davet etti diye onları da gözaltına almışsınız. Biz zaten yandık ve yanıyoruz, bize dokunan herkesi de yakacak mısınız?”





BİR AKADEMİSYEN ADIM ADIM ÖLÜME YOLLANDI





Bir temmuz sabahı Özcerit ailesi ısrarla basılan zilin ve aynı anda yumruklanan kapının sesiyle uyandı. Gelen, polislerdi.





Ellerindeki savcılık kararını gösterip evi didik didik aradılar ve bilgisayar mühendisi Ahmet Turan Özcerit’i gözaltına aldılar.





Gözaltında Özcerit’in 15 kişiyle birlikte kaldığı 2 kişilik nezarethanede su bile yoktu. Özcerit savcılık sorgusu ve mahkeme sürecinin ardından 11 gün sonra tutuklandı.





Yıllarca öğretim üyesi olarak görev yaptığı Sakarya’nın bir ilçesine, Ferizli’deki cezaevine gönderildi.





Ailesi ile ilk irtibatı evden alındıktan 18 gün sonra 10 dakikalık bir telefon görüşmesiyle oldu. Bir ay sonra ise kimseye haber verilmeden cezaevinin kalabalık olduğu gerekçesiyle 6 kişi elleri kelepçeli olarak başka bir şehre götürüldü.





15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra açığa alınan Doç. Dr. Ahmet Turan Özcerit, Bandırma Cezaevi’ne nakledildiğinde artık KHK ile memuriyetten de ihraç edilmişti.





2 kızı ve 2 oğluyla baş başa kalan anne Esra Özcerit için zor günler böyle başladı. Aradan henüz bir yıl bile geçmeden eşinin kanser teşhisi ile sonuçlanacak ağrıları baş göstermişti. Özcerit doktorlardan heyet raporu alamadı.





Ancak ağrıları geçmeyen Özcerit gün geçtikçe daha da halsiz düşüyordu. Birkaç ay süren ısrarlı itirazlar sonucunda yeniden revire çıkabildi, ardından 1 ay sonra zor bela devlet hastanesine yatırıldı. Ama çok geç kalınmıştı.





O HALDE ELLERİ YATAĞA KELEPÇELENDİ

Sonunda kanser teşhisi konulan Özcerit’in İzmir’e nakline karar verildi. Bu naklin gerçekleşmesi bile 2-3 hafta sürdü. Zaman maalesef Ahmet Turan Özcerit’in aleyhine işliyordu. Sonunda ameliyat oldu ancak hastanede o haliyle bile elleri kelepçeli olarak tutuluyordu.





Refakatçi olarak eşinin yanında kalmasına izin almak bile kolay olmamıştı. Özcerit, doktorlardan bazılarının heyet raporu vermek istememesi sebebiyle tahliye olamadığı için evine gidemiyordu.





Hâkim kararıyla eve döndüğünde ise artık çok geçti: Ahmet Turan Öncerit 5 ay daha özgürce nefes alabildi. Yakalandığı amansız hastalık sonucu 2018 Şubat’ında Ankara’da hayata veda etti.