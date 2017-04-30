Samanyolu Haber /Gündem / Zulüm koca bir aileyi perişan etti /30 Nisan 2017 16:22

Zulüm koca bir aileyi perişan etti

Anadolu insanına yönelik linç süreci mutlu aile tablolarını darmadağın ederken toplumsal bağları zayıflattı.

SHABER3.COM

İnsanlar arasındaki güven duygusu erozyona uğradı. Hukuksuz operasyonlar, ihraçlar, iftiralar ve asılsız ihbarlarla hayatlar karartıldı. Sosyal münasebetlerde büyük tahribatlar oluşturuldu.

Zulümler Ardı Ardına Devam Ediyor

Ülkenin çehresini karartan nefret sürecinde birçok zulme maruz kalan ailelerden birisi de Aydın’daki K. Ailesi oldu. K. ailesi, aile üyeleri ve akrabalar arasındaki mutluluk tablosu ve komşularıyla iyi ilişkileriyle bilinen huzur dolu bir aileydi. Menfur darbe girişiminin ardından başlatılan hukuksuz ‘cadı avı’ uygulamalarıyla darbeyle, suçla ilgisi olmayan on binlerce insana yapılan zulümlerden K. Ailesi de etkilendi. Huzur dolu bu aileden eser bırakılmadı.

Koca İhraç Edildi, Eşi İşsiz Bırakıldı

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev yapan K. Ailesinin reisi bir OHAL KHK’sı ile herhangi bir gerekçe gösterilmeden ihraç edildi. Özel bir okulda çalışan eşinin okulu kapatıldı, kendisinin çalışma lisansı iptal edildi ve işsiz bırakıldı. Maddi sıkıntılar yaşamaya başlayan aile evlerini taşımak zorunda kaldı. Kimin neden yaptığı belli olmayan asılsız bir ihbarla evleri taşınırken polisler eve geldi. İhbar var denilerek aileye sıkıntılar çıkarıldı. Ev taşımasına yardım için gelen yaşlı anne ise yaşananlara bir anlam veremedi.

70 Yaşındaki Baba Gözaltına Alındı

Ailesinin yaşadığı zulümler bunlarla bitmedi. Adeta bir depremin artçı sarsıntıları gibi zulümler birbiri ardına K. Ailesini vurmayı sürdürdü. Bir sabah ailenin koca çınarı, 70 yaşındaki baba Hizmet Hareketiyle ilişkili olduğu iddiasıyla Aydın’da gözaltına alındı. Ev halkı, babalarının gözaltına alınmasıyla adeta yıkıldı.

Düğün Arefesindeki Kız Kardeş Tutuklandı

Yaşlı babanın gözaltına alınmasının hemen sonrasında ailenin evlilik hazırlıkları yapan ve düğününe 20 gün kalan küçük kız kardeşi Aydın’da gözaltına alındı. Her genç kız gibi gelinliğini giymek, düğün yapmak ve yuva kurmak hayalini gerçekleştirmek isteyen kız kardeş haksız bir şekilde tutuklandı.

Zulümler Allah’a Havale Edildi

Bir aile dostları K. Ailesine ve masum Anadolu insanlarına yapılan zulümlerle ilgili olarak M. Akif Ersoy’un “Bir Gece” şiirinde yazdığı gibi ‘beşerin yırtıcılıkta sırtlanları geçtiğini’ ifade etti. K. Ailesi ise yaşatılan tüm zulümleri Allah’a havale etti.

magduriyetler.com
<< Önceki Haber Zulüm koca bir aileyi perişan etti Sonraki Haber >>

Cübbeli Ahmet: Yakında cemaatlerin tümüne farklı hareketler çekilecek

Cübbeli Ahmet: Yakında cemaatlerin tümüne farklı hareketler çekilecek

Rızkı Hudâ’dan Bilip Kula Minnet Etmeyenler

Rızkı Hudâ’dan Bilip Kula Minnet Etmeyenler

Erdoğan: Yastığınızın altındaki değerleri çıkarın

Erdoğan: Yastığınızın altındaki değerleri çıkarın

MC TV ANA HABER BÜLTENİ (28.Nisan.2017)

MC TV ANA HABER BÜLTENİ (28.Nisan.2017)

Erdoğan'ın konvoyunda polis tepkisi: Çekme lan, çekme!

Erdoğan'ın konvoyunda polis tepkisi: Çekme lan, çekme!

Hastanenin perişan halini yayınladı

Hastanenin perişan halini yayınladı

MC TV Ana Haber Bülteni

MC TV Ana Haber Bülteni

Meczup Trol Fatih Tezcan hakkında soruşturma

Meczup Trol Fatih Tezcan hakkında soruşturma

Savcılara böyle kelepçe takmaya çalışmıştı, ihraç edildi

Savcılara böyle kelepçe takmaya çalışmıştı, ihraç edildi

Bir tek derdimiz var bizim...

Bir tek derdimiz var bizim...
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:02:31