Zulüm devam ediyor.... Son KHK ile binlerce kişi yine ihraç edildi...

Dün gece yarısına doğru yayınlanan 699 nolu KHK ile Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanların yemin etme usülleri düzenlenirken 700 nolu KHK ile çok sayıda kamu personelinin ihraç edildiği öğrenildi. Bugün yayınlanması beklenen ihraç kararnamesinde ihraç edilenlerin 9103'nün Emniyet Genel Müdürlüğü'nden olduğu belirtildi. TSK başta olmak üzere diğer devlet kurumlarından da çok sayıda kamu görevlisinin iharaç edildiği kaydedildi.





10 BİN KİŞİYİ AŞAN İHRAÇ





Yeni uygulamaya alınması planlanan sistem öncesinde, ‘’KHK Resmi Gazete’de yayımlandı mı?’’ şeklinde sorular kamuoyunu meşgul etmeye başladı. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım tarafından OHAL ve KHK konularına ilişkin önemli açıklamalar gerçekleştirildi. OHAL’in 28 Temmuz 2018 tarihinde kaldırılacağının ve yeniden uzatılmayacağını vurgulayan Yıldırım, son defa KHK (Kanun Hükmünde Kararname) yayımlanacağı şeklinde ifadelere yer verdi. Bununla birlikte son KHK’nın ne zaman yayımlanacağı hususunda da açıklamalarda bulunarak; 6 Temmuz 2018 yani bugünü işaret etti. Son olarak; TSK ihraç listesi belli oldu mu ve KHK’da hangi kurumlardan kimler ihraç edildi şeklinde gündemi meşgul eden sorulara yanıt niteliğinde son kez yayımlanacak KHK ile belli olacak. Kanun Hükmünde Kararname ile Emniyet, TSK başta olmak üzere diğer devlet kurumlarından ihraç edilen 10 bini aşan kişinin ihraç edilmesi ve terörle mücadele hususuna dair önemli yeni düzenlemelerin gelmesi bekleniyor.





Başbakan Binali Yıldırım, yeni ve son kez Resmi Gazete üzerinden yayımlanacak 699 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname)’nin bu gece yayınlanacağı şeklinde açıklamalarda bulundu. Öte yandan ihraç edileceklerin ağırlıklı olarak TSK ve Emniyetten olacağı yönünde değerlendirmelerde bulundu.





SİSTEM ÇÖKTÜ





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 699 sayılı KHK (Kanun Hüknünde Kararname) bu gece itibariyle Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanacağının bilgisine ulaşıldı. Fakat Başbakan Binali Yıldırım tarafından bu gece yayımlanacak KHK 'da TSK , Emniyet ve diğer devlet kurumlarından ihraçların yapılacağı şeklinde duyurunun gelmesinin ardından vatandaşlar tarafından Resmi Gazete'nin internet sitesine aşırı yoğunluktan ötürü kilitlendi. Resmi Gazete'nin internet sitesinde anlık kullanıcı sayısının 100 binin üzerine çıkması nedeniyle sistem çöktü. Akabinde belirli bir zaman geçmesiyle birlikte yeniden çalışır hale gelen sitede, ''Bugünkü Resmi Gazete'nin Yayımlanması Çalışmaları Devam Etmektedir.'' şeklinde uyarısı gerçekleştirildi.













OHAL kapsamında çıkarılan 699 nolu KHK 'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçiş için düzenlemelere yer verildi. KHK ile Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı ile yardımcıları ve bakanlarının yemin etme usulü yeniden düzenlendi.









Buna göre, seçilen Cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanı veya Geçici Başkan tarafından verilecek ve aynı birleşimde yemin töreni gerçekleştirilecek. Bu birleşim, birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve TBMM Genel Seçiminin ardından Meclis'in toplandığı ilk günü takip eden üç gün içinde gerçekleştirilecek.





Cumhurbaşkanının ikinci oylamada seçilmesi veya sadece Cumhurbaşkanı seçiminin yapılması halinde yemin töreni, seçim sonuçlarının kesinleşmesini takip eden üç gün içinde yapılacak. TBMM toplantı halinde değilse derhal toplantıya çağırılacak.





Cumhurbaşkanı tarafından atanan Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar atanmalarını takip eden gün ant içecekler.





"Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılamsı, 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 14/62018 tarihinde kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verilen KHK 'da değişiklik yapılan maddeler şöyle:







