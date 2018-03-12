Samanyolu Haber /Gündem / Zulmün adresi bu sefer Sinop... Hamile Öğretmen nezarette tutuluyor /12 Mart 2018 23:45

Zulmün adresi bu sefer Sinop... Hamile Öğretmen nezarette tutuluyor

Düşük riski olan hamile kadın 7 gündür gözaltında tutuyor.

SHABER3.COM

Hamile öğretmen Ayşegül K. 7 gün önce Sinop'ta gözaltına alındı.

Ayşegül K. doktorların düşük riski raporuna rağmen 7 gündür eşi ile beraber gözaltında tutuluyor.

Hamile öğretmenin 4 yaşındaki oğlu Burak annesiz ve babasız ortada kaldı..
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