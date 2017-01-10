Zulmün adresi bu defa Tekirdağ







Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım kapsamında Tekirdağ'da operasyonlar başlatıldı.





Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı'nın emriyle; Ankara, İstanbul, İzmir başka olmak üzere toplam 25 ilde aynı anda yapılan operasyonlarda arama ve gözaltı kararı çıkarılan toplam 121 kişiden 55’i gözaltına alındı.





Gözaltı kararı bulunanlardan 39’unun daha önceden zaten tutuklandığı ve cezaevinde bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında eski Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz’ın da bulunduğu bildirdiler.





Yılmaz’ın Ankara’da gözaltına alındığı ve Tekirdağ’a gönderildiği belirtildi.