Samanyolu Haber /Gündem / Zulmün adresi bu defa Tekirdağ /10 Ocak 2017 22:14

Zulmün adresi bu defa Tekirdağ

Cadı Avı Tekirdağ'a sıçradı Tekirdağ'da 121 kişi için gözaltı kararı verildi. Zaten tutuklu olanlar buna dahil.

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Zulmün adresi bu defa Tekirdağ

Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım kapsamında Tekirdağ'da operasyonlar başlatıldı. 

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı'nın emriyle; Ankara, İstanbul, İzmir başka olmak üzere toplam 25 ilde aynı anda yapılan operasyonlarda arama ve gözaltı kararı çıkarılan toplam 121 kişiden 55’i gözaltına alındı.

Gözaltı kararı bulunanlardan 39’unun daha önceden zaten tutuklandığı ve cezaevinde bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında eski Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz’ın da bulunduğu bildirdiler.

Yılmaz’ın Ankara’da gözaltına alındığı ve Tekirdağ’a gönderildiği belirtildi. 
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