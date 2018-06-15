Samanyolu Haber /Gündem / 'Zulme uğrayanlar selamete kavuştuğu gün bizim için bayram olur' /15 Haziran 2018 13:25

'Zulme uğrayanlar selamete kavuştuğu gün bizim için bayram olur'

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin bayram mesajı yayınlandı

SHABER3.COM

Ramazan Bayramı mesajında Hocaefendi, ''zulme uğrayan milyonlarca insan, kadın ve çocuk barış ve selamete kavuştuğu gün bizim için bu dünyada bayram olur. Şu anda hapishanelerde masum oldukları çok iyi bilinmesine rağmen tutsak tutulan on binlerce camia ferdi hürriyetlerine kavuştuğu zaman bayram olur.'' mesajını verdi.

Mesaj şöyle:

Dünyanın birçok coğrafyası ve hususiyle Müslümanların çoğunlukla yaşadığı ülkelerin türlü türlü problemler sarmalı içinde bulunduğu bir dönemde Ramazan bayramını bir kere daha buruk bir sevinçle idrak ediyoruz. Eteklerindeki hayrât ve hasenât cevherlerini başımıza boşaltan, günahlanmızı çer-çöp gibi önüne katıp, gufran denizlerine sürükleyen bir bayramı daha heyecanla kucaklarken, mağdur ve mazlumların halleri aklimizin ve kalbimizin bir kenarında bizi mahzun ediyor. 

Muhammed Lütfi Hazretleri der ki "Mevlâ bizi affede Bayram o bayram olur; Cürm-ü hatalar gide Bayram o bayram olur". 

Biz de o hakiki bayrama giden meşakkatli yolda insanlık ailesinin her bir ferdi olarak diyoruz ki, dünyanın değişik yerlerinde savaş, zulüm ve soykırım sebebiyle yer ve yurdundan olan, zulme uğrayan milyonlarca insan, kadın ve çocuk barış ve selamete kavuştuğu gün bizim için bu dünyada bayram olur. Şu anda hapishanelerde masum oldukları çok iyi bilinmesine rağmen tutsak tutulan on binlerce camia ferdi hürriyetlerine kavuştuğu zaman bayram olur. Birbirinden cebren ayrılmış veya uzaklaşmak zorunda bırakılmış anne baba ve çocuklar birbirine kavuştukları zaman bayram olur. İş ve hayat düzenlen bozulmuş şu an belki de hiç bir zaman ayrılmayı düşünmedikleri ana vatanlarından uzak ülkelerde hayata yeniden başlayan insanların kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durup hayat düzenlerini kurduklarında bize bayram olur. 

Cenab-ı Erhamûrrahimin bize Ramazan ayını, edebildiysek şayet, idrak ettirip bayrama ulaştırdığı gibi mağdur ve mazlum bütün insanlara hürriyet, selamet ve kavuşma bayramlarını da idrak ettirsin. 
Bütün Müslümanların Ramazan bayramı mübarek ve bütün insanlık için hayırlara vesile olsun. 
15 Haziran 2018 

M. Fethullah Gülen 
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