Samanyolu Haber /Gündem / Zuhal Olcay'a Erdoğan'a hakaretten dava /12 Aralık 2017 12:16

Zuhal Olcay'a Erdoğan'a hakaretten dava

Zuhal Olcay'a, Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SHABER3.COM

Sanatçı Zuhal Olcay hakkında 5 Ağustos Cuma akşamı Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylerken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sözcü'nün haberine göre, 7 Ağustos tarihinde ‘155 Polis İmdat' ihbar hattına yapılan şikâyet üzerine Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'nce sanatçının şarkı söylediği gecenin video görüntüleri incelenip düzenlenen evrakla birlikte Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda sanatçının söylediği şarkının sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarladığı ve şarkı söylerken Cumhurbaşkanı'na yönelik el işareti yaparak alenen hakaret ettiği iddia edildi.

Suçlamaları kabul etmedi

Zuhal Olcay, ifadesinde “Boş vermişim dünyayı” isimli şarkıyı “Recep Tayyip Erdoğan hepsi boş hepsi yalan bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm rüya” şeklinde yorumladığını kabul ettiğini söyledi. Sahnede içkiyi fazla kaçırdığını el hareketini sahnenin ön kısmında bulunan bir seyircinin laf atması üzerine yaptığını, seyircilerinde içki aldıklarını o esnada alkolün verdiği durumla hoş olmayan hareketler yapmış olabileceğini belirterek bu hareketin Cumhurbaşkanına hakaret ile bağdaşmayacağını beyan ederek suçlamaları kabul etmedi.

Zuhal Olcay’ın şarkı sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarladığı ve yaptığı el hareketinin Cumhurbaşkanı'na yönelik olduğu iddiasıyla önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zuhal Olcay'a Erdoğan'a hakaretten dava Sonraki Haber >>

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

Yıldırım MİT'in 17 Aralık'tan aylar önce Zarrab konusunda uyardığını kabul etti!

Yıldırım MİT'in 17 Aralık'tan aylar önce Zarrab konusunda uyardığını kabul etti!

Cem Küçük Cemaat mensuplarının işkenceyle sorgulanıp öldürülmesini istedi

Cem Küçük Cemaat mensuplarının işkenceyle sorgulanıp öldürülmesini istedi

İzmir Cezaevide işkence...

İzmir Cezaevide işkence...

Türkiye'de bebekler cezaevinde

Türkiye'de bebekler cezaevinde

ABD’nin Kudüs kararına tepki sürüyor

ABD’nin Kudüs kararına tepki sürüyor

Asimilasyon değil Entergrasyon

Asimilasyon değil Entergrasyon

Dumanlı: Babacan kendi eliyle Süleyman Aslan'ı görevlendirdi

Dumanlı: Babacan kendi eliyle Süleyman Aslan'ı görevlendirdi

Rüşvetten gazeteciler de pay aldı mı?

Rüşvetten gazeteciler de pay aldı mı?

TRT "İsrail'in başkenti Kudüs" dedi ortalık karıştı

TRT
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:00:03