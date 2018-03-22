Zuhal Olcay Erdoğan'a hakaretten hapis yatacak

İstanbul Kadıköy'de bir mekanda 5 Ağustos 2016 tarihinde sahne alan sanatçı Zuhal Olcay, “Boş vermişim dünyayı” isimli şarkısını söylediği sırada müziğe uyumlu bir şekilde “Recep Tayyip Erdoğan hepsi boş, hepsi yalan, bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm rüya” şeklinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözler sarf etti. 7 Ağustos tarihinde 155 Polis İmdat ihbar hattına yapılan şikayet üzerine Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'nce sanatçının şarkı söylediği gecenin video görüntüleri incelenip düzenlenen evrakla birlikte Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.







Daha sonra Zuhal Olcay hakkında, 'alenen Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.







Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları Ela Ezgi Yelmen ve Şule Işıl katılırken, sanık Zuhal Olcay katılmadı.





Şikayetlerinin devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ela Ezgi Yelmen, Zuhal Olcay'ın cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.





Kararını açıklayan mahkeme, Zuhal Olcay'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Ardından iyi hal indirimi ile 10 aya düşüren mahkeme, sanatçının daha önce de kamu görevlisine hakaret suçundan 10.620 lira adli para cezasından hükümlü olduğunu gerekçe göstererek bu cezayı ertelemedi.





Karar temyize götürülecek, temyiz mahkemesinin kararı onaylaması durumunda Olcay'ın hapis cezasını yatması gerekiyor