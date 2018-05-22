Zuckerberg Avrupa Parlamentosu'nda ifade verecek

İngiliz veri şirketi Cambridge Analytica'nın 87 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerini ele geçirmesi sonrası ortaya çıkan skandalda sosyal ağ şirketinin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg bugün Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ifade verecek.





Avrupa Birliği'nin yasama organlarından birisi olan ve üye devletlerden 751 temsilcinin yer aldığı parlamentonun davetine olumlu yanıt veren Zuckerberg, siyasi grupların temsilcilerinin yanı sıra, hukukçuların ve sivil haklar uzmanlarının karşısına çıkacak.





Görüşmenin olacağı açıklandığında kapalı kapılar ardında gerçekleşeceği belirtilmiş, ancak özellikle AB parlamenterleri bu duruma tepki göstermişti.





Şikâyetler üzerine harekete geçen AP Başkanı Antonio Tajani, Zuckerberg ile görüşerek oturumun kamuoyuna açık bir şekilde gerçekleştirilmesi için kendisini ikna ettiğini açıkladı.





Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan AP Başkanı, "Facebook CEO'su Zuckerberg Bey ile şahsen konuşarak görüşmeyi internet üzerinden yayınlamayı teklif ettim. Bu talebi kabul ettiğini memnuniyetle belirtmek istiyorum. AB vatandaşları için harika bir haber. AP için gösterdiği saygıdan dolayı kendisine teşekkür ederim" ifadesini kullandı.