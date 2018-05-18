Zuckerberg 22 Mayıs'ta AP'nin sorularını cevaplayacak

Kimi Avrupa milletvekilleri görüşmenin kapalı kapılar ardında gerçekleşecek olmasına tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu liberal grup başkanı Guy Verhofstadt "Görüşmenin kapalı kapılar ardında gerçekleşmesi halinde toplantıya katılmayacağım. Herkese açık bir toplantı olmalı ya da facebook üzerinden canlı yayınlanmalı." ifadelerine yer verdi. AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Vera Jourova sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Zurckerberg'in Brüksel'e gelişi ile ilgili memnuniyetini dile getirdi. Jourova Facebook'un Amerika Birleşik Devletleri'ne kıyasla Avrupa Birliği ülkelerinde daha fazla kullanıldığını ifade etti. Bu yüzden kullanıcıların bilgi sahibi olmasının önemine vurgu yaptı. Zuckerberg, şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili olarak Amerkan Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde ifade vermişti.