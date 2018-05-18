Samanyolu Haber /Dünya / Zuckerberg 22 Mayıs'ta AP'nin sorularını cevaplayacak /18 Mayıs 2018 01:58

Zuckerberg 22 Mayıs'ta AP'nin sorularını cevaplayacak

Avrupa Parlamentosu'nun davetini kabul eden sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg 22 Mayıs tarihinde Brüksel'de Avrupa milletvekilleri ile biraraya gelecek ve şirketinin karıştığı skandala açıklık getirecek.

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 Kimi Avrupa milletvekilleri görüşmenin kapalı kapılar ardında gerçekleşecek olmasına tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu liberal grup başkanı Guy Verhofstadt "Görüşmenin kapalı kapılar ardında gerçekleşmesi halinde toplantıya katılmayacağım. Herkese açık bir toplantı olmalı ya da facebook üzerinden canlı yayınlanmalı." ifadelerine yer verdi. AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Vera Jourova sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Zurckerberg'in Brüksel'e gelişi ile ilgili memnuniyetini dile getirdi. Jourova Facebook'un Amerika Birleşik Devletleri'ne kıyasla Avrupa Birliği ülkelerinde daha fazla kullanıldığını ifade etti. Bu yüzden kullanıcıların bilgi sahibi olmasının önemine vurgu yaptı. Zuckerberg, şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili olarak Amerkan Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde ifade vermişti.
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