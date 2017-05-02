Züccaciye devinin iflası istendi

Züccaciye kralının iflası istendi





İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde açılan davada, Fransa’nın köklü Şirket Arc France ile Türkiye’de zücaciye sektöründe yarım asrı geride bırakan SolmazSon dakika: Züccaciye kralının iflası istendi

Ailesine ait Glassco Dış Tic. A.Ş. karşı karşıya geldi.





‘TABAKLARIN PARASINI ALAMADIK’





Dava dosyasında yer alan belgelere göre Fransız şirket, Glassco Dış Ticaret’e satışını yaptığı bir dizi malın parasını alamadığı iddiasında. İddiaya göre mallar teslim edildi faturalar da şirkete ulaşmasına karşın ödeme yapılmadı. Davacı tarafın iddiasına göre, çekilen ihtarnameler sonrası ödeme yapılmayınca icra takibine geçildi. Glassco’ya karşı iflas yolu ile takibi geçen Kasım ayı sonunda İstanbul 33. İcra Müdürlüğü’nde yapıldı. Glassco avukatları ise takibe itiraz etti.





ÖNCE TAKİP SONRA DAVA





Fransız şirketin Türkiye’deki avukatları ise bu kez itirazın iptali ve iflas istemi ile İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde dava açtı. Fransız şirketin alacaklı olduğunu iddia ettiği fatura bedeli ise 402 bin 421 dolar olarak kayıtlara girdi.





‘MALLARI TESLİM ALMADIK’





Glassco adına dava dosyasına sunulan savunma dilekçelerine göre ise Fransız şirkete bir borçlarının olmadığı öne sürüldü. Dilekçede, Fransız şirketin gönderdiği malların da bir kısmının da halen Erenköy Gümrük Müdürlüğü’nde tutulduğu belirtildi. Dilekçede, söz konusu malların teslim alınmamasının gerekçesini ise talep edilen nitelikte olmaması oluşturdu.





Mahkeme açılan dava ve sunulan savunma dilekçesi sonrası dosya üzerindeki incelemesini 25 Nisan’da yaptı. Dosyanın esasına ise önümüzdeki süreçte girilmesi bekleniyor.







DÜNYA DEVİNİ SATIN ALMIŞTI





Hakkında iflas davası açılan Glassco Dış Ticaret, zücaciye sektörünün önde gelen oyuncularından biri. Şirket, ithalatını yaptığı ürünlerin bir bölümünü iç piyasada satarken bir bölümünü ise çevre ülkelere ihraç ediyor. İbrahim ve Sinan Solmaz kardeşlerin sahibi oldukları şirket temelleri ise yarım asrı aşkın süre önce atıldı. Solmaz kardeşler, 2005 yılında, Fransa’nın dünyaca ünlü markası Duralex’i satın almıştı. Mali zorluklar içinde olan köklü marka için Nisan 2008’de iflas kararı verilmişti.