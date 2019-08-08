Askerler zordaki İngiliz şirkete talip

Ereğli Demir Çelik'in (Erdemir) yüzde 49,3'üne sahip olan Ataer Holding, mali açıdan zor günler geçiren İngiliz çelik devi British Steel'e talip oldu.





Financial Times gazetesinin haberine göre, Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) sahibi olduğu Ataer Holding, mali darbogaza giren İngiliz çelik üreticisi British Steel’i satın almak istiyor.





İsmini vermek istemeyen iki kaynak, İngiliz hükümetiyle müzakerelerin devam ettiğini söyledi.





Ataer Holding hisselerin devralınmasının akabinde İngiliz hükümetinden bazı mali destekler talep ediyor. Ancak talebin şirketlere devlet yardımını kısıtlayan Avrupa Birliği (AB) kurallarına takıldığı belirtiliyor.





Mayıs ayında iflas eden British Steel için bir alıcı aranıyordu.





BAŞKA BİR İNGİLİZ DE TEKLİF VERDİ





FT'ye mülakata veren kaynaklar Liberty House isimli bir başka İngiliz firmasının British Steel için mayıs ayında teklif verdiğine işaret etti.





Birkaç gün içinde şirketin kime satılacağına karar verilmesi beklenirken, iki talipten hangisinin tercih edileceğinde muhafazakâr bir isim olan Başbakan Boris Johnson'ın kararının etkili olacağı belirtiliyor.





BRİTİSH STEEL, 5 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR





Oyak'ın iştiraki Ataer Holding, Türkiye'nin en büyük demir-çelik şirketi Erdemir’in de yüzde 49,3’ünün sahibi. Oyak, Erdemir'i Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan 2,7 milyar Amerikan Doları mukabilinde 25 yıllığına devralmıştı.





Financial Times, bu satışın gerçekleşmesi durumunda Erdemir’in de daha fazla sayış kanalı bulacağını yazdı.





Daha önce basında yer alan haberlerde British Steel’i Erdemir’in almak istediği aktarılmıştı.





Erdemir ise satın alma iddialarının doğru olmadığını kaydetti.





Askerlerin kontrolündeki Oyak'ta yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda emekli tümgeneral Mehmet Taş (en önde, sağdan 3'üncü) oturuyor.







DARBEDEN SONRA YARDIMLAŞMA SANDIĞI OLARAK KURULDU





OYAK, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin akabinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları için yardımlaşma sandığı olarak kurulmuştu. Sivillerin azınlıkta olduğu yönetimde emekli generaller söz sahibi.





Kısa sürede Türkiye'nin en büyük holdingi haline gelen Oyak halihazırda Fransız Renault firması ile Bursa'da otomobil imal ediyor.