Zor durumdaki tavukçuluk devinin sahibi küçük notla Erdoğan'dan yardım istemiş

Nakit sıkışıklığı nedeniyle iflas erteleme yerine getirilen konkordato başvurusu yapan Keskinoğlu Tavukçuluk'a mahkeme tarafından üç aylık geçici mühlet verildi.







Sözcü'den Derin Gökçe'ye konuşan Keskinoğlu Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Keskinoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Akhisar mitinginde korumalardan sıyrılarak bir kağıt verdiğini belirtti.







Keskinoğlu, kağıdın içeresinde şirketin şu anki durumunu anlatan bir yazı olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım beklediğini söyledi.





Keskinoğlu'nun 28 Mayıs tarihinde verdiği yardım notu sonrasında şirket 12 Haziran'da konkordato başvuru yaptığını duyurdu.





Şirketin şu anki durumunu da kısaca özetleyen Mehmet Keskinoğlu ve Fevzi Keskinoğlu kardeşler üretimin devam ettiğini ancak yüzde yüz yirmi beş oranında azaldığını söyledi.





Keskinoğlu, "Eskiden günlük kesim kapasitemiz 300 bin tavuktu. 200 bin üretiyorduk. Ancak şu an 75 bine düştü" ifadelerini kullandı.



