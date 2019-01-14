Samanyolu Haber /Ekonomi / Zor durumdaki iş adamlarının gemilerini Yunan armatörler alıyor /14 Ocak 2019 22:36

Zor durumdaki iş adamlarının gemilerini Yunan armatörler alıyor

Ekonomik krizin etkisinin hissedildiği son sektör gemicilik oldu.

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Dünya Gazetesi yazarı Kerim Ülker, gemi sektörünün Türkiye'nin ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu ve Çin, Japonya, Güney Kore tersanelerine siparişler verdiğini ifade ettikten sonra, sektörün şimdilerde zor durumda olduğunu dikkat çekti. 

Bazı Yunan şirketlerinin, zor durumda olan Türk denizcilik şirketlerinin siparişlerini devraldığını, hatta Deniz Nakliyat'ın filosunda kalan son iki gemiyi Yunanlılara sattığını belirten Ülker, sektördeki sıkıntıları şu örnekler üzerinden aktardı:

"Ünlü işadamı Mehmet Emin Karamehmet'in verdiği siparişleri ödeme sorunu nedeniyle Yunanlılara kaptırdığını sizlere duyurmuştuk. Şimdi de sektörün öncü markalarından Kalkavan ailesine ait Turkon Line, iki gemisini Yunanlılara satıyor."

Deniz Nakliyatın, 2000'de 27 gemisi ve bin 700 çalışanıyla özelleştirildiğini, ardından filosunda büyük kayıp yaşayan şirketin son iki gemisi DN Vatan ve DN Millet'in geçen yıl bir Yunan şirketine satıldığını dile getiren Ülker, Mehmet Emin Karamehmet'in siparişlerini de Yunanlıların kaptığını kaydetti.

Ülker, Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden olan Kalkavan Ailesi'ne ait Turkon Holding'in filosunda yer alan iki geminin geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız Yunanlılara satıldığını ifade etti.

"Her ikisi de 2008 yapımı olan İbrahim Dede ve Cafer Dede adlı gemileri alanlar ise Yunanistan merkezli Capital Maritime Trading şirketi. Yunan armatör Evangelos Marinakis'in şirketi Capital Maritime, iki gemi için 18 milyon dolar ödedi. 650 milyon dolar serveti olan Marinakis'in şirketinde 70'e yakın gemi var" diyen Ülker, "Türk denizcilik şirketleri siparişleri Asya'ya verirken, filosundaki gemileri de Ege'nin karşı kıyısındaki rakibi Yunanistan'a satıyor" diye ekledi.
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