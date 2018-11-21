Zonguldak'taki maden patlamasında 3 madencinin cesedine ulaşıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında sabaha karşı meydana gelen patlamada 3 madencinin cenazesine ulaşıldı.







İki madencinin yaralandığı patlama, saat 03.00 sıralarında Asgaritepe mevkiindeki özel bir madende meydana geldi.



İlk belirlemelere göre ocakta grizu patlaması gerçekleşti. Patlamanın ardından işçilerden bazıları oksijen maskelerini takarak dışarı çıktı. 5 işçi ise ocakta mahsur kaldı.





İşçilerden Evren Cinemre ve Adem Elibaş, diğer işçiler tarafından ocaktan çıkartıldı.





Mahsur kalan işçiler Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk'ün ise hayatını kaybettiği kaydedildi. Madenin ruhsatının olmadığı öne sürüldü.