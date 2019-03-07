Samanyolu Haber /Gündem / Zonguldak Valiliği müdürün intiharı ile sarsıldı /07 Mart 2019 15:03

Zonguldak Valiliği müdürün intiharı ile sarsıldı

Zonguldak Valiliği, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Muhammet Uğur E.'nin intihar haberi ile sarsıldı.

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Zonguldak Valiliği, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Muhammet Uğur E.'nin intihar haberi ile sarsıldı. 

Bugün Türkiye saati ile 12:30 sıralarında Yayla Mahallesi Fener Caddesi'nde bir kişinin kayalıklardan denize atladığı ihbarı üzerine polis, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bot, AFAD'ın karadan yönlendirmesiyle kısa sürede deniz üzerinde hareketsiz duran kişiye ulaştı.

UĞUR E., İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRÜYDÜ


Bota alınan kişinin Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Muhammet Uğur E. olduğu tespit edildi. Limana götürülen evli ve 1 çocuk babası Muhammet Uğur E. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların bütün müdahalesine rağmen Uğur E. kurtarılamadı.

Uğur E.'nin hastaneye gelen yakınları ve çalışma arkadaşları, acı haberle gözyaşı döktü.
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